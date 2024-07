La corrente lo trascina via: Ziggy nuota per 5 ore per tornare dalla sua famiglia

Ha nuotato per cinque ore tra le onde, con un solo obiettivo: tornare dai suoi cari. È l'impresa di Ziggy, un labrador di 8 anni che, dopo essere stato trascinato via dalla corrente mentre si trovava in mare con la sua famiglia, è riuscito a tornare a riva percorrendo quasi 6 chilometri al largo dell'isola di Pellestrina, in provincia di Venezia.

L'impresa di Ziggy

La storia è stata raccontata sul portale del comitato territoriale "Lido Oro Benon": sabato 6 luglio Ziggy stava facendo il bagno con i suoi padroni, Marinella Giaretta e Marco Ceccon, quando la forte corrente lo ha trascinato al largo, senza che i due potessero fare nulla per raggiungerlo. "Non avremmo mai immaginato, pur conoscendo bene tutta questa zona, che le correnti fossero così forti - ha raccontato Ceccon -. Nonostante i miei tentativi, con tutte le mie forze, di non allontanarmi dal cane, le correnti hanno avuto la meglio e il nostro labrador è sparito alla vista".

Ma il cane non si è dato per vinto e ha continuato a nuotare, raggiungendo la zona all’altezza del pennello 3 di San Pietro in Volta. Lì una turista originaria di Padova, che si trovava in vacanza sull'isola, ha notato l'animale arrivare da solo a nuoto e se ne è presa cura: lo ha lavato e sfamato, per poi portarlo al calduccio nella sua camera d'albergo, prima di scoprire tramite i social che qualcuno lo stava cercando.

L'appello sui social

Ceccon aveva infatti condiviso sui social un appello: "Il mio labrador si è tuffato davanti agli Alberoni, causa vento e correnti lo abbiamo perso. Per favore chi lo veda ci avverta". Il messaggio è stato condiviso da moltissimi utenti, fin ad arrivare alla donna che aveva trovato Ziggy. Un lieto fine arrivato dopo diverse ore di ricerche: " "Probabilmente - ha concluso Ceccon - il cane ha valutato che le correnti fossero troppo forti per raggiungere in sicurezza la barca e a quel punto ha deciso di voler tornare a riva. Ma mai avrei immaginato che per raggiungerla nuotasse per un percorso di circa 6 chilometri, nell'arco di quasi 5 ore. Ziggy si è rivelato davvero forte e bravo ed è riuscito a raggiungere la riva. Per fortuna non è rimasto spaventato dalla disavventura. Anzi lunedì, portandolo a fare una passeggiata qui vicino a casa a Vicenza, voleva tuffarsi di nuovo. Grazie davvero a tutti".