La "Raperonzolo" giapponese di 35 anni con i capelli lunghi 2 metri: "Il mio segreto? Lo zafferano"

Rin Kambe, modella e ballerina giapponese di 35 anni, ha deciso "solo" 15 anni fa di non tagliarsi più i capelli.

I suoi liscissimi capelli neri ora misurano la lunghezza di 190 centimetri, un vero record in un tempo così limitato.

La “Raperonzolo giapponese”, come si definisce lei (che su Instagram è rin_rapunzel, appunto), pensa che i suoi capelli costituiscano un’arma di espressione della danza.

Quando aveva 20 anni Rin Kambe si è convertita al buddismo e ha iniziato la sua carriera di ballerina. Da allora non si è più tagliata i capelli.

Lo spettacolo di danza “Raperonzolo”, che lei interpreta da qualche tempo, vede un pubblico soddisfatto di fronte ai suoi capelli naturali che toccano terra anche quando sono raccolti in una lunghissima coda di cavallo e sono molto adatti al personaggio.

Inoltre Rin è orgogliosa che i suoi capelli lisci e neri possano esprimere la bellezza dell’Asia.

Come ha fatto a far crescere così velocemente i capelli e a mantenere una capigliatura così bella? Quelle lunghe ciocche nere e lucide richiedono molte attenzioni e può essere difficile prendersene cura. Ma il segreto di Rin Kambe è - come ha svelato lei stessa - lo zafferano: tutti i giorni usa una crema per i capelli a base di zafferano e i risultati si vedono. Non dimenticando però di tenere costantemente sotto controllo l’assunzione di ferro, per aiutare i capelli a crescere bene.