Collezionista dona le sue 25mila figurine del baseball a una bimba dopo che un incendio le distrugge l'album

Non aveva perso solo la sua casa, ma anche la sua curatissima raccolta di figurine di giocatori di baseball, un hobby a cui si dedicava con impegno e dedizione e a cui era molto affezionata: è la triste storia di una giovanissima giocatrice, Reese Osterberg, 9 anni, residente in California.

La bambina oltre a essere una delle migliori giocatrici di baseball della sua fascia nella sua zona, è anche un'accanita tifosa dei San Francisco Giants, e il 2020 con lei è stato oltremodo crudele: prima tutte le partite cancellate a causa della pandemia, poi uno dei grandi incendi che hanno devastato la California ha colpito anche la sua casa, distruggendola, e portandosi via con essa anche la collezione di più di 100 figurine di Reese.

Per fortuna Reese e la sua famiglia sono scampati all'incendio sani e salvi, ma il colpo è stato durissimo: perdere la casa, gli oggetti, i ricordi di una vita, gli hobby e gli interessi che, si sa, per i bambini sono fondamentali.

Reese era molto dispiaciuta per aver perso la sua collezione, tanto che i vigili del fuoco hanno addirittura lanciato un appello su Facebook invitando le persone ad aiutare la bimba a ricostruire i suoi album. Fino a quando non è arrivato il regalo molto speciale di Kevin Ashford, un collezionista benefattore che è rimasto particolarmente colpito dalla storia: 25mila figurine, tutte per Reese. "Ho pensato che, anziché venderle su Ebay - ha detto a Kntv - potevo donarle, regalando un sorriso a una bambina".