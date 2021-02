Ha 34 anni ma sembra un bambino: il tempo per quest'uomo si è fermato (e non è divertente)

Secondo il suo certificato di nascita, Denis Vashurin è nato nel 1987, ma guardandolo giureresti che è ancora un ragazzino.

Denis è diventato uno degli argomenti più discussi sui social media russi dopo essere intervistato sul canale YouTube "Vasya na sene". Ed è davvero difficile non restare di stucco vedendo come possa sembrare incredibilmente giovane un uomo che quest'anno compie 34 anni. Lo stesso Denis ammette che ogni volta che rivela la sua età a persone che non lo conoscono regolarmente legge nei loro volti un’espressione di totale incredulità.

Forse è per questo che preferisce vivere in una piccola cittadina nella regione russa di Krasnoyarsk, piuttosto che trasferirsi in città. Lì tutti lo conoscono e può trascorrere il suo tempo libero facendo ciò che gli piace: cacciare, pescare e passare il tempo con la sua ragazza, senza che nessuno rimanga a fissarlo sbalordito.

Nella sua intervista con il youtuber Vasya, Denis ha spiegato come i suoi genitori avessero notato già in tenera età che non era come gli altri bambini.

Era regolarmente il più piccolo dei suoi coetanei, anche se all’inizio la cosa non gli dava particolarmente fastidio. Era un bambino molto attivo – forse anche ai limiti della iperattività – e faceva esattamente tutto ciò che facevano gli altri. Questo, fortunatamente, gli ha evitato di essere isolato o peggio di essere in qualche modo oggetto di scherno da parte degli altri bambini.

Ma col passare del tempo la differenza tra lui e gli altri ragazzi della sua età diventava sempre più evidente; era una specie di eterno adolescente per il quale il tempo si era fermato. La sua foto con i compagni del diploma, ad esempio, lo fa sembrare come un bambino tra i giovani adulti.

"Quando ho capito che non sarei più cambiato fisicamente, all'inizio mi sono sentito un po' a disagio", ha detto Denis. "Ho pensato a come sarebbe stata la mia vita, e quanto sarebbe stata complicata”.

Sebbene riesca a condurre una vita generalmente normale, nonostante il suo aspetto, Denis ammette che a volte è frustrante essere costretti a dover dimostrare di non essere un bambino. Una volta – ricorda – è stato fermato per un normale controllo dalla Polizia Stradale, che dopo aver controllato la patente ha persino sospettato che avesse falsificato i documenti. E dopo aver risolto il problema si è dovuto sorbire le solite battute inopportune sulla sua condizione di adulto/bambino. "Perché ogni volta trovo qualcuno a cui devo spiegare la solita storia…?" si è chiesto sconsolato Denis.

Denis dice che anche chi lo conosce bene a volte gli chiede se si sente giovane come appare ed è difficile far capire che, nonostante il suo aspetto, il suo corpo invecchia allo stesso ritmo delle altre persone.

Denis esce con la sua ragazza da anni. Fortunatamente, si conoscono da molto tempo, e quindi – almeno con lei - non ha dovuto dimostrare la sua vera età.