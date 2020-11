Twitta che l'abito da sposa dei suoi sogni è troppo caro: glie lo paga Missy Elliott

Quando un tweet ti cambia la vita: lo sa bene la ragazza che dopo aver postato la sua triste storia ha visto correre in suo aiuto niente meno che la rapper Missy Elliott.

Ma raccontiamo la storia dall'inizio: tutto incomincia quando Ireanna Bradshaw, il nome della nostra protagonista, ha postato la foto del vestito da sposa che avrebbe tanto voluto per il suo matrimonio, un abito da 1300 dollari. Peccato che, con quella cifra, fosse fuori budget per lei.

"Mi sposo a marzo - ha scritto Ireanna il 17 novembre 2020 su Twitter - e stiamo cercando di trasferirci nella nostra casa. Entusiasta ma sopraffatta. Ho risparmiato qualche soldo, ma sono comunque in difficoltà. Ho trovato il mio abito da sposa dei sogni, e lo vorrei davvero comprare, ma con i soldi spesi per il trasloco penso sarà impossibile". E poi ancora, lanciando una raccolta fondi online per il vestito: "Non pensavo che avrei trovato l'amore e non pensavo che qualcuno avrebbe mai voluto sposarmi. Con tutte le mie insicurezze, non pensavo di meritarmi l'amore. Amarmi mi ha reso pronta per amare ed essere amata. Vi sarei grata per un supporto, tutto può aiutare".

Im getting Married in March &trying to move into our own place. Excited but overwhelmed. I have been saving money; but its still a struggle. I found my dream dress and I want to get it so bad but between saving for the move- i dnt think it will be possible..... pic.twitter.com/OO6GftGZbK — I R E A N N A (@mynamesireanna) November 17, 2020

Insomma, una storia purtroppo ordinaria, ma questa volta a leggere e a rispondere al tweet, tra gli altri, c'è anche la famosa rapper Missy Elliott che ha deciso, soprattutto in questo periodo di difficoltà dovuto all'emergenza sanitaria, di realizzare di tanto in tanto piccole grandi storie di felicità: "Congratulazioni in anticipo. Dio vi benedica entrambi con un'unione indissolubile e piena di amore e felicità". E voilà, sul sito di crowdfunding il vestito è stato pagato per intero. "Il tuo vestito è stato pagato. Non ti conosco ma ho visto il vestito dei tuoi sogni e ho pensato di poterti aiutare. Tante benedizioni per te nel giorno del tuo bellissimo matrimonio con il tuo futuro marito".

Un colpo di scena decisamente inaspettato, che ha fatto scoppiare Ireanna in un pianto commosso: "Oh mio Dio, grazie tante, sono letteralmente senza parole. Sei così dolce" ha replicato la ragazza sempre su Twitter, invitando ovviamente la rapper al matrimonio.