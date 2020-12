Diventa virale la foto dell'abito da sposa con i fiori cuciti sul 'lato B'

La foto è stata postata sul gruppo Facebook "That's it, I'm wedding shaming"

L’abito di una sposa inglese è diventato virale online dal momento che è stato decorato con alcune rose sistemate in un punto decisamente non convenzionale.

Quando si tratta di scegliere l’abito per la cerimonia è del tutto normale che le spose - dopo aver finalmente trovato quello che davvero le renderà felici dopo lunghe ricerche - stiano ben attente ad ogni dettaglio, fino all’ultima cucitura. Mentre qualcuna opta per un design tradizionale o una vestibilità semplice ed elegante, altre vogliono aggiungere qualcosa di un po'diverso ed originale che faccia risaltare l’abito in quello che, tradizione vuole, sarà il più bel giorno della loro vita.

Ed è il caso di cui ha dato notizia il Mirror. Tutto parte da una foto dell'abito da sposa condiviso su Facebook in un gruppo il cui nome già di per sè stesso è un programma: "That's it, I'm wedding shaming", nato per condividere gli abiti e le decorazioni più trash del web, descritto ironicamente come un posto da non perdere per le "bridezilla" più divertenti (un misto tra "sposa" e "godzilla", ovvero le aspiranti spose ossessionate dal loro matrimonio).

Nello scatto la donna è in piedi con la schiena rivolta verso la fotocamera per mettere in evidenza alcuni intricati dettagli sartoriali dell’abito. Ha scelto un corsetto aderente da stringere in vita con rose sulle spalline e una gonna arricciata per accentuare la sua figura sinuosa. E sin qui tutto normale. Ma quello che molte persone hanno notato è che alcune delle rose erano cucite tra i glutei della donna.

Nonostante alcuni giudizi mostrassero di apprezzare lo stile del vestito, la maggior parte dei post erano d'accordo sul fatto che il posizionamento di alcuni fiori fosse del tutto fuori luogo. Ed alcuni commenti sono stati decisamente coloriti. Altri ancora, offensivi. Quel che è certo è che la foto condivisa su Facebook dalla sposa è diventata virale e ha fatto il giro del web, diventando un caso finito sulle pagine di molti tabloid inglesi e, in Italia, anche sulla pagina Facebook "Commenti Memorabili".