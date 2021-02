Accoltella il marito per le foto sexy sul cellulare con una giovane (ma non si accorge che era lei)

I media messicani hanno riportato il caso bizzarro di una moglie gelosa e confusa che ha attaccato il marito con un coltello dopo aver trovato sue foto compromettenti con una donna più giovane nel suo telefono. Peccato che quella giovane donna fosse proprio... la consorte.

Circa un mese fa diversi residenti del quartiere di Villa Urbi a Cajeme, nello stato messicano di Sonora, hanno chiamato la polizia per segnalare le grida e il frastuono che provenivano da un appartamento nelle vicinanze. Apparentemente, una donna di mezza età identificata solo come Leonora R. aveva aggredito suo marito, Juan R., con un coltello, durante un furibondo litigio dopo che aveva scoperto delle foto che lo ritraevano in intimità con una giovane donna.

Secondo quanto riferito da La Prensa la moglie aveva trovato le foto compromettenti guardando sul cellulare del marito. Senza neanche dargli la possibilità di spiegarsi si è subito lanciata contro l’uomo brandendo un coltello da cucina e lanciandogli pesanti insulti. Secondo la testimonianza del marito, che è rimasto ferito ma fortunatamente non in modo grave, la donna, in preda ad una folle gelosia, lo voleva colpire per quelle foto sexy. Solo quando lui è riuscito a domare la sua pazza rabbia ha potuto spiegarle che quella donna in realtà altri non era che lei, con un po’ di anni – ed altrettanti chili – di meno.

Juan ha detto a sua moglie, e in seguito alla polizia, di aver trovato alcune vecchie foto di lui e di sua moglie a letto insieme in una vecchia e-mail che aveva salvato anni prima. Le aveva poi copiate sul suo smartphone, non sapendo a quali guai sarebbe andato incontro con la moglie.

Il marito ha spiegato che le foto risalivano a quando erano ancora fidanzati e la moglie, allora decisamente più in forma, amava truccarsi e prendersi cura di se stessa. Evidentemente nel corso degli anni era così cambiata al punto da non riconoscersi in quelle fotografie. Certo, sempre che la versione fornita dal marito corrisponda a verità.

Lenora R. è stata arrestata dalla polizia e ora attende di conoscere il suo destino dietro le sbarre.