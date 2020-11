L'invenzione curiosa: l'acqua che sa di vino

Ecco l’acqua all’essenza di vino: ebbene sì, addio preoccupazioni per un bicchierino bevuto prima di mettersi alla guida e più nessun pensiero per un etilometro in agguato dopo la prossima curva.

Già, perchè non stiamo parlando di un bicchiere di vino, ma di un bicchiere di acqua al sapore di vino (e per fortuna non viceversa). Un'idea geniale o una bizzarria destinata al flop? Chissà. Ci ha pensato una azienda di bevande israeliana che ha creato un’acqua aromatizzata infusa con quello che potrebbe essere definito “lo spirito del vino”. Il suo colore e gli ingredienti sono derivati ​​da scarti di uva da vino rossa o bianca e – secondo quanto afferma Wine Water, l’azienda produttrice - il nuovo prodotto non alcolico combina i "benefici salutari" delle bucce e dei semi dell'uva con acqua di sorgente pura.

Dunque l'acqua di vino è esattamente quello che promette di essere: è acqua che ha il colore ed il sapore del vino ed è completamente analcolica. Potrebbe sembrare uno scherzo sofisticato ed invece è proprio così, con buona pace dei sommelier e degli amanti del vino (quello vero) che storceranno inevitabilmente il naso.

Attualmente O.Vine – questo il nome della nuova bevanda - è disponibile sia con l’aroma del vino bianco che del vino rosso nelle varianti frizzante o fermo oltre ai “gusti” chardonnay e cabernet sauvignon. Sperando, ovviamente, che non sappia di vino annacquato.

Curiosi di sapere chi potrebbe essere interessato a bere l'acqua che sa di vino? Wine Water Ltd. ha la risposta: "O.Vine è l'abbinamento perfetto per tutte le persone che non possono permettersi di bere alcolici e, in realtà, anche per le persone che non amano bere acqua" ha spiegato il Ceo dell'azienda, Anat Levi, su Good Morning America.

“Bere vino è un puro piacere, che però non tutti riescono a concedersi a causa della sua gradazione alcolica. Ad esempio, si consiglia alle donne incinte di evitare completamente l'alcol" aggiunge Levi. “O.Vine trasmette la sensazione del vino e lascia l’impressione di aver effettivamente bevuto vino. La bevanda offre i benefici per la salute degli antiossidanti, senza l'alcol. Inoltre, proprio perchè prodotto con pochi ingradienti il prodotto è ecologico.

Peccato che quel pizzico di allegria regalato da un buon bicchiere di vino sia così destinato a restare nel libro dei

ricordi.