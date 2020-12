Adotta due oche durante il lockdown e ora le porta anche al pub (con il pannolino)

"La mia ex non era entusiasta all'idea, quindi quando ci siamo lasciati ho deciso che era la mia occasione per provare ad allevare oche"

Sven Kirby, 34 anni, è diventato un personaggio assai noto a Leeds, dove viene regolarmente visto mentre va a passeggio per le strade della città con due splendide oche, di nome Norbert e Beep Beep. Il terzetto ha ormai acquisito una notevole popolarità ed è assai spesso oggetto di simpatiche attenzioni da parte degli altri passanti.

Sven, impiegato amministrativo, si è occupato personalmente dell’allevamento dei due volatili da quando avevano solo pochi giorni di vita dopo averli acquistati lo scorso giugno per 40 sterline ciascuno. Lascia che abbiano libero sfogo in casa quando lui è presente, è mentre li tiene in un recinto in giardino quando è fuori. Sven, che vive da solo, ha dichiarato a Metro Uk: “Capisco che un’oca possa essere considerata un animale domestico un po’ particolare, ma da tempo cercavo proprio qualcosa di diverso. Avrei potuto comprarmi un cane, ma dato che lavoro a tempo pieno non pensavo che fosse la scelta migliore; le oche richiedono molte meno attenzioni. Adoro le mie due, sono vivaci e molto divertenti da tenere come animali domestici".

Sven ha avuto l'idea di allevare oche per la prima volta alcuni anni fa quando era andato a York in visita alla sua ragazza di allora e ne ha visto alcune passeggiare, con quel loro buffo incedere, lungo la riva del fiume.

Racconta Sven: "La mia ex non era entusiasta all'idea, quindi quando ci siamo lasciati ho deciso che era la mia occasione per provarci". Quando è iniziato il lockdown ha fatto alcune ricerche e ha scoperto che l’allevatore più vicino era a Grantham, nel Lincolnshire, quindi è partito per il viaggio di andata e ritorno di 160 miglia. E così è ritornato a Leeds con 80 sterline in meno ma con due simpatiche ochette in più (entrambe maschi) nati dalla stessa covata: Norbert e Beep Beep, a cui ha dato questo buffo nome per via del verso fatto dal pulcino.

La razza dei due pulcini è quella delle oche da esibizione di Tolosa, che vengono spesso allevate per il foie gras, e che sono abituate a essere maneggiate e quindi generalmente docili. Possono vivere fino a 40 anni.

Sven ha raccontato che la coppia non ha avuto problemi comportamentali ed è stata facile da mantenere, poiché non richiede molto impegno e ha una dieta composta per l'80% da erba. Tuttavia le oche non possono essere addestrate al vasino, quindi – quando sono fuori casa - deve agghindarle con speciali pannolini fatti appositamente e spediti dall'America. Aggiunge Sven: “Sono animali molto festosi e amichevoli, il che li rende fantastici da tenere come animali domestici. Le ho allevate io stesso da quando avevano solo cinque giorni, così sono cresciute vedendomi come il loro papà; mi seguono ovunque e si dimostrano protettive nei miei confronti”. Starnazzano gioiosamente e ogni

tanto sembra che vogliano avvisare qualcuno a colpi di clacson, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Sven lavora cinque giorni alla settimana, quindi generalmente mette Norbert e Beep Beep nel bagagliaio della sua macchina per portarle a passeggio il venerdì sera e nei fine settimana. Racconta: “Facciamo girare un bel po' di teste, tutti vogliono fermarsi a fare due chiacchiere. Una passeggiata richiede almeno due ore a causa di tutte le persone che ci fermano di continuo, ma non mi dispiace, anzi ad essere sinceri mi fa sentire al centro dell’attenzione. Quando siamo andati al pub, Norbert e Beep Beep erano al mio fianco mentre mi bevevo una pinta, ed è stato molto divertente perché tutti sono stati simpatici con noi”.

Insolitamente per essere due oche, Norbert e Beep Beep non amano troppo l'acqua di fiumi e laghi e preferiscono un comodo bagnetto nella vasca di Sven. L’unico problema è la pulizia che ne consegue.