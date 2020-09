Ogni giorno al cimitero dalla moglie: la storia di Ciccillo

Sull’altare le aveva promesso amore eterno. E lui, che è un uomo all’antica di principi e valori, questa promessa l'ha mantenuta fino all'ultimo istante di vita di sua moglie che oggi, purtroppo, non c’è più. Così Francesco, che a Cerignola in provincia di Foggia chiamano tutti Ciccillo, ogni mattina si sveglia, si veste, s’imbelletta e va al cimitero a trovare e portare un fiore alla sua amata ormai deceduta.

A immortalare lo scatto che ha commosso il web è Paolo Amato che, su Facebook, ha scritto: “Lui è Ciccillo… purtroppo rimasto vedovo. Io non lo conosco ma ogni giorno si sveglia, fa la barba, mette la colonia, indossa una camicia, arriva e si siede davanti a sua moglie discutendo con lei della giornata. Poi la saluta e va via dicendole ‘ci vediamo domani’. Un’immagine di vita che avevo bisogno di immortalare in uno scatto. Amore eterno!!!”.