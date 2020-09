Il commovente gesto del cane che consola l'attore

È steso a terra sull’asfalto, recita la parte di un uomo ferito. E così un cane randagio, preoccupato del suo stato di salute, si avvicina per consolarlo. È successo in Turchia quando una compagnia teatrale che stava facendo le prove per uno spettacolo si è ritrovata di fronte ad una scena commovente. Il personaggio, interpretato dall’attore Numan Ertuğrul Uzunsoy, nella rappresentazione doveva mostrarsi steso a terra ferito.

Come da copione così l’attore, caduto da cavallo e infortunatosi, respirava a fatica. Mentre Uzunsoy però continuava nella sua interpretazione, il cane che si è trovato a passare da lì in quel momento si è immediatamente allarmato. Ha così iniziato a stargli vicino e a dargli conforto.

Quando l’attore si è reso conto che quel calore non veniva da uno dei suoi collaboratori ma fosse del cucciolo ha immediatamente interrotto la scena e accarezzato il cane. L’immagine è stata pubblicata sui social network diventando virale in breve tempo e commuovendo i tanti che l’hanno ripostata sui loro profili.