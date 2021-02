"Non sono un gatto": l'avvocato che usa il filtro 'Zoom Cat' durante l'udienza online

L'udienza online di un caso giudiziario in Texas è diventato virale in tutto il mondo a causa di un piccolo incidente occorso all'avvocato Rod Ponton che si è presentato all'appuntamento su Zoom con le sembianze di un gatto.

Tutta colpa dell'adorabile filtro "Zoom Cat" che è possibile impostare sulla nota piattaforma di conferenze via streaming. È il giudice del 394esimo distretto del Texas Roy B. Ferguson a far presente al legale del simpatico problema.

"Sig. Ponton, credo che lei abbia un filtro attivato nelle impostazioni video" ha detto il giudice mentre l'avvocato aiutato dall'assistente tentava di rimuovere l'impostazione. "Sono pronto ad andare avanti. Sono qui dal vivo. Non sono un gatto"

È stato poi lo stesso giudice Ferguson a pubblicare il video dell'accaduto: "Suggerimento importante per Zoom: se se un bambino ha utilizzato il computer, prima di partecipare a un'audizione virtuale controlla le impostazioni per assicurarti che i filtri siano disattivati".

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K