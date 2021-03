Ballerina russa sfida il gelo e danza nella neve per salvare una spiaggia dal cemento: il video struggente

Ilmira Bagautdinova è una ballerina russa del teatro Mariinsky di San Pietroburgo, e si è fatta filmare mentre (sfidando il gelo) danza nella baia ghiacciata di Batareinaya, Finlandia, dove dovrebbe sorgere un terminal dedicato al settore cerealicolo.

La ballerina, che poi ha postato i video sul suo profilo Facebook, ha cercato con questo gesto di attirare l'attenzione delle autorità per salvare la spiaggia finlandese da questo progetto di costruzione che - secondo alcuni - potrebbe avere un grande impatto negativo sulla fauna locale.

Nei video Ilmira interpreta una danza da "Il lago dei cigni" di Tchaïkovski, un omaggio ai tanti cigni che abitano proprio in quella zona. "Un luogo naturale e storico unico - scrive su Facebook - ricco di cigni, dove le famiglie con bambini si riposano in estate e centinaia di pescatori escono sul ghiaccio in inverno. La natura in armonia con gli uomini. C'è chi minaccia di distruggere tutto questo". Insieme al filmato, sui social, un link che porta a una petizione che chiede alle autorità di abbandonare l'idea del terminal.

La ballerina fa parte di migliaia di persone che si sono schierate contro questo progetto nella baia di Batareinaya, spiaggia situata a circa 100 km a ovest rispetto alla seconda città più grande in Russia. Nel maggio 2020, come racconta Le Parisien, il governo russo ha preso in gestione la baia per 10 anni, cosa che ha permesso a un'impresa di costruire un complesso di produzione e logistica da 35 miliardi di rubli (387 milioni di euro).

Chi si batte per fermare le costruzioni afferma che stanno rovinando un luogo unico in cui non solo le persone vanno a rilassarsi nella natura, ma è anche un habitat molto importante per specie vegetali rare. Anche molti animali popolano la zona, come uccelli migratori, la foca grigia, la foca dagli anelli, e alcuni rientrano nell'elenco delle specie minacciate, a rischio estinzione.