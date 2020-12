Andrà tutto... storto: a Tokyo apre il primo bar riservato ai pessimisti

Anche i (lunghi) nomi dei cocktail sono stati pensati per l'occasione, come "Per il mio compleanno, mia mamma mi ha mandato un melone dalla campagna, ma non ho il coraggio di dirle che i meloni non mi piacciono più tanto"

Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha una vita mal spesa? Se questo (prendendo in prestito le parole da Lucio Battisti) è il pensiero che vi frulla in testa un giorno in cui vedete tutto nero e per caso vi trovate a Tokyo, niente paura: lì c’è il posto giusto dove potrete godervi un drink in santa pace. Tenendovi stretti tutti i vostri pensieri negativi.

Trovare un posto confortevole, tranquillo dove stare da soli con il proprio tumulto interiore, di solito è il modo giusto per cercare di placare gli affanni. In Giappone hanno aperto un caffè apposta per questo.

Come racconta Sora News il Negative Cafe e Bar Mori Ouchi a Tokyo è un posto per tutti coloro che sono afflitti da sentimenti negativi.

"Solo persone negative" questa è la scritta ben evidente sul cartello davanti all'ingresso del bar. Il proprietario del locale, situato nella zona di Shimokitazawa, un quartiere culturale trendy dall'atmosfera tipica della vecchia Tokyo con strade strette e negozi eleganti che vendono abbigliamento vintage e dischi, vuole che i potenziali clienti sappiano che il suo caffè è un posto appositamente creato per i pessimisti.

A condizione che gli uomini, indipendentemente dal tipo di personalità, siano accompagnati da una donna; solo le donne, infatti, possono venire in questo caffè non accompagnate.

Mori Ouchi, il nome di questo locale, è decorato in modo assai originale e per nulla greve, anzi trasmette un certo senso di calore. Come suggerisce il nome, Mori Ouchi significa "casa nella foresta", quindi è decorato con tocchi rustici e botanici. Oltre ad avere uno spazio comune arredato con tavoli e sedie, questo caffè offre anche una stanza privata e un’altra che sembra una piccola cabina.

Piuttosto che essere un luogo cupo per sfogare il dolore, lo spazio privato è più simile a un comodo rifugio per elaborare i pensieri spiacevoli da parte di persone dal pensiero negativo.

È possibile portarsi cibo dall'esterno ma ogni visitatore è tenuto a ordinare almeno un drink a persona. E a questo proposito è interessante notare come il locale ne abbia una bella varietà molte con nomi lunghi e assolutamente in tema, come ad esempio:

"Per il mio compleanno, mia mamma mi ha mandato un melone dalla campagna, ma non ho il coraggio di dirle che i meloni non mi piacciono più tanto” oppure “Ieri ho seppellito la maledetta bambola Kokeshi nel profondo della foresta in montagna, ma quando mi sono svegliata stamattina era di nuovo sul comodino”.

Basta non aver fretta.

“La gente dice sempre che essere positivi è un bene e essere negativi è un male, ma non credo che il pensiero negativo sia una cosa negativa”, ha dichiarato a Sora News il proprietario di Mori Ouchi. “Penso che molte persone negative tendano a essere tranquille nel loro atteggiamento, che è una forma di gentilezza, e ho pensato che sarebbe stato bello se ci fosse stato un posto dove avessero potuto rilassarsi.”

"Ho aperto questo caffè nell'autunno del 2019, ma volevo creare un posto come questo da almeno 10 anni", ha aggiunto.

Il proprietario di Mori Ouchi ammette di avere lui stesso una personalità cupa. Ma questo è il meno. Ciò che importa è che in questa caffetteria così originale mai nessuno giudicherà la tua personalità. Specie in un giorno noioso…