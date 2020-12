La barca a forma di "zip" che apre il mare come una cerniera

Se la forma di questa barca non vi dirà molto, guardandola di fronte, occorre osservarla dall'alto per rimanere stupiti.

Il design è infatti pensato per farla sembrare, dall'alto, una grande "zip" che - complice la scia lasciata sull'acqua - sembra aprire il mare (o il fiume) come se fosse una cerniera.

La barca "Zip-Fastener Ship", lunga 9 metri, ha navigato sul fiume Sumida a Tokyo tra ottobre e novembre, lasciando tutti a bocca aperta: questa speciale imbarcazione era la protagonista dell'installazione artistica all'aria aperta "Opening the River", in occasione di Designart Tokyo 2020.

La barca-zip è stata progettata dall'artista giapponese Yauhiro Suzuki, che trae spesso la sua ispirazione da oggetti utilizzati nella vita di tutti i giorni. L'ispirazione gli è arrivata sorvolando Tokyo in aereo e osservando la scia di alcune imbarcazioni che sembrava appunto dividere l'acqua: e allora perché non progettare un oggetto che - visto dall'alto - possa creare l'illusoine di interagire con il fiume come una cerniera fa con la stoffa? Magari una zip, che apre l'acqua come se fosse un giubbotto, trasformando l'intero fiume in un'opera d'arte?

Un po' di ingegno e un po' di fantasia, e il progetto di "Zip-Fastener Ship" ha preso così vita, trasformando il Sumida in una installazione in movimento.

Ecco il video che sta facendo il giro del web: