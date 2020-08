Una caccia al tesoro per chiedere al fratello di essere suo testimone di nozze: il video è virale

Una caccia al tesoro per chiedere al fratello di essere suo testimone di matrimonio. E' l'idea che ha avuto un uomo di Mankato, nel Minnesota. Il gioco, organizzato per il fratello minore e che si è concluso con il ritrovamento di una bottiglia che al suo interno conteneva un bigliettino con la proposta, è diventato virale.

Il fratello in un primo momento ha pensato si trattasse di uno scherzo ma appena ha realizzato gli è saltato tra le braccia non riuscendo a contenere la gioia. "Sei già il miglior fratello e anche il migliore amico. Quindi vorresti essere il mio testimone di nozze? Ti voglio bene. Will" è il testo del messaggio in bottiglia.

Il video del commovente momento è stato ripreso dalla fidanzata, la futura moglie di Will Claussen, ed è stato postato sulla sua pagina Facebook e condiviso da milioni di persone... Non soltanto negli Stati Uniti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video della proposta di Will Claussena al fratello