Campione del mondo nel lancio del martello si ubriaca e paga il taxi con la medaglia d'oro

Ci sono cose che non si possono dimenticare, per tutto il resto c'è internet: e così in questi giorni sta di nuovo circolando molto sui social la notizia dell'atleta che vince la medaglia d'oro, si ubriaca e paga il taxi con la medaglia.

In realtà - anche se è tornata alla ribalta proprio in questo periodo forse anche grazie al fatto che è davvero curiosa - la notizia risale al 2015, ma comunque è una storia realmente accaduta.

Cosa era successo? Il polacco Pawel Fajdek, campione del mondo nel lancio del martello a Pechino, aveva vinto la medaglia d'oro. Un grande successo, sicuramente di quelli che si potranno raccontare ai propri nipoti. Ma qui entra in gioco una clamorosa sbadataggine: il ragazzo, classe 1989, si è ubriacato per festeggiare la vittoria, prendendo un taxi per tornare in albergo, e pagando nientemeno che... con la medaglia d'oro.

È successo quando il campione si trovava ancora a Pechino, subito dopo la vittoria: la gioia, i festeggiamenti in un ristorante della capitale, l'alcool (decisamente troppo) e poi la decisione di tornare in albergo. Chiamando un taxi, e decidendo saggiamente di non usare mezzi suoi, visti i bagordi. E fin qui tutto bene. Peccato che, in presa ai fumi dell'alcool, al momento di scendere dal taxi si è accorto di non avere contanti, e dunque ha pagato con la prima cosa che si è trovato tra le mani: la famosa medaglia, tanto sudata!

Pawel si è accorto dell'errore solo il giorno dopo, passata la "sbornia", e ha chiamato immediatamente la polizia di Pechino, ammettendo la sbadataggine e chiedendo aiuto. Da qui una lunga trafila per risalire al numero del taxi e dimostrare anche di essere il legittimo proprietario del trofeo, dicendo di averlo sbadatamente smarrito. Anche se l'autista non era proprio d'accordo, e ha insistito a lungo sul fatto che la medaglia non fosse altro che il pagamento dell'atleta.

Il ragazzo è rientrato in possesso della sua medaglia, e fin qui verrebbe da dire che è tutto bene quel che finisce bene. Chissà però se al tassista è stata almeno rimborsata la corsa, questa volta in contanti.