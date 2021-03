Elezioni, presenta la sua candidatura letteralmente ricoperto d'oro: la foto è virale

Vale tanto oro quanto pesa: chissà se questo modo di dire, utilizzato per indicare una persona di grande valore con molte doti e capacità, vale anche in India. Certamente gli indiani hanno da sempre una sconfinata passione per questo prezioso metallo dal forte significato simbolico: non c'è infatti matrimonio, nascita o festività o, più in genere non c’è importante occasione che non sia adeguatamente esaltata senza lo sfoggio di gioielli d’oro in quantità.

E quale migliore occasione – per ottenere l'attenzione del pubblico – che la presentazione della propria candidatura alle elezioni... ricoprendosi d'oro?

È certamente quello che deve aver pensato un candidato indipendente alle elezioni del Tamil Nadu (stato nel Sud dell'India) che si è presentato negli uffici della locale circoscrizione elettorale per presentare la sua candidatura indossando qualcosa come 5 chili di gioielli d'oro.

Il candidato, Hari Nadar, ha presentato la sua candidatura nel collegio elettorale statale di Alangulam nel distretto di Tirunelveli. Secondo quanto riportato dal portale India.com, Nadar è il leader della formazione poilitica Panankattur Padai Katchi e ha dichiarato, tra l’altro, di possedere gioielli per ben oltre 11 chili d’oro.

Una foto in particolare di Nadar che indossa braccialetti e massicce collane d’oro mentre presenta i documenti per la candidatura sta diventando virale sui social media. Tra i suoi pesanti gioielli, Nadar indossava una grossa catena d'oro a cui era appesa una tavola (manco a dirlo sempre del prezioso metallo) con sopra inciso “Nadar”, giusto per ricordare ai più distratti il proprio nome.

Secondo quanto riferito, Nadar ha completato la documentazione necessaria per la candidatura menzionandosi come un uomo d'affari. Evidentemente di successo, a giudicare dalla esibizione - magari un po’ sopra le righe - di tutta quella gioielleria.

Per la cronaca Nadar non è stato l'unico politico a presentarsi in modo originale e creativo alla circoscrizione elettorale per completare le formalità relative alla propria candidatura. Nei giorni precedenti c’era stato chi si era presentato in tuta anti contaminazione, e chi – forse di ritorno dal mercato – si era presentato con un'anguria in spalla.