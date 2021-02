Golden retriever smarrita e congelata salvata da due escursionisti: il video tenerissimo è virale

Una bella avventura a lieto fine per Neesha, una golden retriever di 8 anni che si era persa sulle montagne irlandesi.

Il 23 gennaio Erina O’Shea Goetelen ha deciso di portare i suoi cani a fare una passeggiata sulla montagna Lugnaquilla nella contesa di Wicklow, Irlanda. Ma quando appare un cervo, Neesha, la golden retriever di otto anni e Harley, un pastore tedesco di tre anni, lo inseguono, perdendosi sulla montagna. A nulla valgono i richiami dei padroni, la tentazione di seguire quell’animale così grosso e sconosciuto è più forte. Dopo ore di ricerche, i padroni rientrano a casa, ma non si danno per vinti e il giorno dopo tornano al Lugnaquilla e trovano nel parcheggio il pastore tedesco, ma nessuna traccia di Neesha.

Erina non si dà per vinta: allerta tutti i social, usa un drone per le ricerche, lascia dei suoi indumenti lungo il percorso con la speranza che Neesha li fiuti e trovi la strada del ritorno, ma il cane sembra sia stato inghiottito dalla montagna. Dopo due settimane la speranza di ritrovare viva Neesha, data l’età e il grande freddo sulla montagna, si è ridotta al lumicino.

Ed ecco che - come riporta l'Irish Times - entrano in scena Jean Francois Bonnet e Ciara Nolan, due medici in prima linea nell’emergenza covid, che hanno deciso di cercare un po’ di pace e relax facendo hiking proprio sulla Lugnaquilla. Quando arrivano vicino alla vetta, con grande stupore, vedono un cane mezzo congelato che si muove a fatica e non riesce nemmeno ad abbaiare: è Neesha, la golden retriever scomparsa da due settimane. Si sa, i golden retriever hanno un buon carattere e un ottimo rapporto con gli umani, così Jean Francois e Ciara si sono avvicinati a Neesha e capiscono subito che il cane deve essere in qualche modo riscaldato e portato a valle al più presto possibile. Ma non è così facile perché Neesha non riesce a camminare. I due medici allora, dopo averla coperta con i loro indumenti di scorta, decidono di caricarsela in spalla. Ciara prende la sua sciarpa e lega Neesha allo zaino di Jean Francois. Sono cinque ore per una discesa di 10 km tra scivolate e cadute, con terreno ghiacciato e il peso sulle spalle. Il video di Ciara pubblicato su TikTok testimonia il grande sforzo dei due medici che alla fine riescono a tornare a casa, mettono subito Neesha al caldo davanti alla stufa e le danno da mangiare. Ciara contatta subito il gruppo di salvataggio animali che riesce a ritrovare la famiglia di Neesha.

Quando Erina O’Shea sente la voce di Ciara per telefono che le dice che ha ritrovato il suo cane, non le sembra vero. Si è compiuto un vero e proprio miracolo, una golden retriever di otto anni, dispersa in mezzo al ghiaccio, ritrovata viva dopo due settimane.

Neesha è molto dimagrita, ma ora, accucciata sul suo materassino, scodinzola e guarda i suoi padroni in attesa delle carezze che sicuramente le sono mancate molto in quei quindici giorni da incubo sulle montagne ghiacciate dell’Irlanda.