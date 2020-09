Cane nasce con cinque zampe: il video che commuove il web

La sua vita ha dello straordinario. Perché questo cane, nato con cinque zampe, non solo sta bene ma per di più non ha nessun problema di salute. La storia di Charlie, condivisa su Facebook da Jefferson Ayuda, è presto diventata virale raggiungendo migliaia di utenti che su internet hanno mostrato apprensione per lo stato di salute del cucciolo ma anche meraviglia per questo miracolo della natura.

Il proprietario del cane, una volta che il video ha fatto il giro del web, ha rassicurato tutti. “Charlie sta bene, come i suoi fratellini. Pare non ci siano complicazioni. Non ha problemi di salute. Ha solo una zampa in più. Cinque al posto di quattro”. Il cucciolo al momento è molto piccolo, ma già in cura con un team di veterinari che stanno monitorando la crescita.

Alla vista la quinta zampa sembra quasi una coda mal sviluppata. Sebbene infatti si trovi al posto della coda, infatti, ha sia le dita che le unghie. Altri cani della stessa cucciolata sono nati senza coda, motivo per cui i veterinari pensano che si sia trattato di qualche tara genetica che caratterizza questa linea di sangue. Altra ipotesi è che si tratti di un cucciolo gemello parzialmente riassorbito dal cane a cinque zampe.