Cane adottato salva la sua compagna cieca che cade in acqua: il video commuove il web

Siamo abituati a sentire storie emozionanti di cani che hanno salvato persone in difficoltà, magari travolti da valanghe di neve o sepolte sotto metri di detriti a causa di calamità naturali. Ma non ci eravamo mai imbattuti nella storia di un cane che salva un suo simile, cieco, che stava per annegare in una piscina in cui era caduto.

Accade a Sunchales, una piccola città della provincia di Santa Fe, in Argentina. Luna e Caipirinha sono due belle cagnolone che vivono ormai insieme da anni con la famiglia di Julieta Firpo. Si fanno buona compagnia e con la loro presenza dissuadono visitatori indesiderati dall’entrare nella proprietà. Lo spazio per correre in lungo e in largo non manca perché la casa ha un bel giardino con tanto di piscina.

Ma negli ultimi tempi Luna, che è una pitbull di 14 anni, ha iniziato a vederci sempre di meno a causa dell’età sino a diventare quasi cieca. Conosce bene l’ambiente in cui vive ma per muoversi deve fare affidamento solo sull’olfatto e la cosa ovviamente la disorienta. E questo le è costato purtroppo una caduta imprevista nella piscina in giardino. La telecamera di sorveglianza piazzata sul retro della casa della signora Firpo ha ripreso l’istante in cui la pitbull – pochi giorni prima di Natale – cade accidentalmente nella piscina. Il video, postato dalla donna sul suo profilo Facebook, ha lasciato tutti increduli e commossi per quanto accade subito dopo.

Infatti nel video si vede che l'altro cane della famiglia, Caipirinha, corre immediatamente sul bordo della piscina per capire come aiutare la sua compagna che rischia di annegare. Corre su e giù lungo il bordo ed è visibilmente agitata perché capisce il pericolo che sta correndo Luna. Deve escogitare qualcosa. Subito.

Nelle immagini si vede Caipirinha che cerca di afferrare Luna per la collottola per trarla in salvo. Deve farlo senza cadere anche lei in acqua, ma non è così semplice dal momento che Luna è di taglia robusta ed oltretutto è zuppa d’acqua. Una bella prova per Caipirinha che è decisamente più minuta.

Ma dopo molti tentativi, che lasciano davvero con il fiato sospeso, Caipirinha riesce a condurre Luna sul lato corto della piscina dove il bordo è fatto a gradini e riuscendo così a trascinarla per il collare fuori dall’acqua.

La signora Firpo ha detto all'agenzia di stampa argentina Todo Noticias: “I due cani sono inseparabili. Luna è una pitbull molto vecchia, sua madre Syrah, ha 15 anni e anche lei vive con noi. Abbiamo salvato Capirinha quando stavamo tornando con la mia famiglia da un viaggio in Brasile, e questo spiega il suo nome. Abbiamo scoperto cosa era successo quando l'abbiamo vista apparire tutta bagnata nella sala da pranzo. Abbiamo controllato le telecamere di sicurezza e scoperto la tenerissima scena".

Ora, a causa dell'incidente e della tragedia sfiorata, la signora metterà una rete di protezione attorno alla piscina in modo che i suoi adorati cani non siano più in pericolo.