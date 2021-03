"Mi avete dato il cane sbagliato": non riconosce Fido dopo la toelettatura, il video è virale

Il video ironico di una ragazza dopo la "drastica" toelettatura del suo amico a quattro zampe finisce su Tiktok e fa il pieno di like

L'utente di TikTok @Mirandalawler ha condiviso una clip nella quale mette in confronto l’aspetto del suo cane prima e dopo il lavoro del toelettatore. Il video, in realtà molto semplice ma che mostra bene la differenza, è stato visto più di un milione di volte nel giro di poche ore ed il motivo è ben presto spiegato.

La proprietaria del simpatico barboncino balzato all’onore dei social network ha infatti ironizzato sul fatto che probabilmente il toelettatore le aveva restituito il cagnolino sbagliato, quantomeno a giudicare dall’aspetto che lo rendeva quasi irriconoscibile.

I cani barboni o la variante di piccola taglia, i barboncini, sono fra i cani preferiti quando si tratta di elaborare diverse acconciature o tagli di pelo grazie al volume del loro manto ondulato. Il pelo morbidissimo e altre caratteristiche di questo tipo lo hanno reso uno dei cani più scelti dai professionisti di estetica canina.

Ed in effetti nel video pubblicato dalla tiktoker @Mirandalawler - come spiega il Mirror - si vede un riccioluto quattrozampe inquadrato frontalmente, tranquillamente seduto mentre guarda la telecamera facendo bella mostra del suo soffice pelo bianco, ancora inconsapevole di quello che gli sarebbe accaduto. Dopo pochi istanti una nuova inquadratura mostra quella che evidentemente è la sua trasformazione dopo il restyling del toelettatore, che indubbiamente non si era risparmiato nell’uso del rasoio.

La clip - nella quale si sente la voce della proprietaria che dice in modo divertito “Penso che il toelettatore mi abbia restituito il cane sbagliato!” ha collezionato più di 1,2 milioni di visualizzazioni in poche ore.

La energica rasatura in effetti sembra aver completamente trasformato la fisionomia del cane, trasformando quel batuffolone peloso in qualcosa di molto più snello, e lasciando ben in vista le orecchie che prima erano nascoste sotto il pelo bianco.

In effetti c’è da rimanere sbalorditi e le immagini - che hanno raccolto oltre 236 mila like - sembrano mostrare davvero due cani diversi.

Chissà cosa penserebbe il piccolo barboncino nel sapere che il suo nuovo look ha sbalordito un sacco di umani. Dopotutto chissà quante volte gli sarà capitato di vedere uomini e donne conciati in modo inguardabile!