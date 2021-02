Lo chef americano aggiunge pomodoro alla carbonara, la reazione è virale

Pioggia di critiche - soprattutto da parte del pubblico italiano - per la ricetta proposta dal New York Times. Ma non è l'unica americanata che stravolge la cucina nostrana

Aggiungere c oncentrato di pomodoro (argh!) alla pancetta (doppio argh!) alla base per preparare la tipica carbonara italiana. È questo il contestato passaggio proposto da un critico culinario del New York Times che ha fatto esplodere un’ondata di rabbia, soprattutto tra gli italiani, che non hanno gradito la rivisitazione della "Smoky tomato carbonara".

Kai Chun, collaboratore di cucina per il celeberrimo quotidiano statunitese ha infatti suggerito che l'aggiunta del pomodoro possa dare "un tocco luminoso" al piatto base della cucina italiana.

Insulti e "orrore" tra i lettori che hanno reso virale il contenuto sui social."Sono appena atterrati su Marte … Ma non possono capire questa semplice ricetta".

Tomatoes might not be traditional in carbonara, but they lend a bright tang to this dish. https://t.co/MvyTzcNIMH — The New York Times (@nytimes) February 18, 2021

Ma la cucina americana è solita riproporre ricette della tradizione italiana rivisitata in modo molto spesso discutibile. L'ultimo caso è il video dei Getti Spaghetti, una signora americana che ha pubblicato su TikTok una ricetta da spavento unendo carne macinata agli spaghetti (crudi) e cucinando tutto al forno insieme a una brodaglia con peperoni, cipolla, mozzarella, pomodoro e ... caramelle Nerds Candy.

Milioni di views e commenti assicurati. (noi il video ve lo risparmiamo)