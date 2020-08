C’è chi pagherebbe 40mila dollari per vivere un mese in questo castello senza luce, internet (e sesso)

Immaginate di vivere un mese da soli in un castello. Niente elettricità, niente internet. Al buio, senza quei cellulari sempre connessi che ormai sono diventate delle vere e proprie finestre sul mondo. E poi ancora niente sesso, niente tv, niente movida, niente affetti. Niente di niente.

Immaginate di vivere da soli in un castello diroccato, per di più in mezzo al mare, con a disposizione solo penne e fogli per scrivere qualche pensiero e scarabocchiare qualche disegno, il cibo indispensabile per sopravvivere e una telecamera puntata addosso 24 ore su 24 pronta a controllarvi. Immaginatelo e se vi sembra un incubo svegliatevi perché c’è chi è disposto a sborsare 40mila dollari per questa “follia”.

L’idea strampalata, che grazie a un tweet e a una pioggia di condivisioni è presto diventata virale, è stata lanciata da Trevor Donovan, l’attore americano celebre per aver interpretato Teddy nella serie tv 90210. La sfida virtuale ha raccolto nel giro di poche ore oltre 25mila consensi.

La sfida social: chi vivrebbe un mese in un castello sperduto in mezzo al mare?

C’è chi non ha dubbi e per 40mila euro lo farebbe eccome e chi, invece, afferma di non poter proprio rinunciare al sesso per così tanto tempo. Tra chi chiede se è possibile portare almeno qualche libro e chi, invece, resta titubante di fronte non tanto all’assenza di elettricità quanto alla solitudine è lo Small Island Castle. La foto scelta da Donovan per il tweet, però, è Torre Scola, un piccolo gioiello italiano in mezzo al mare della Liguria.

