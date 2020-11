Australia, cattura il pesce più velenoso del mondo a mani nude: il video folle che sta facendo il giro del web

Ha fatto il giro di TikTok il video registrato in Australia di un ragazzo che ha raccolto a mani nude un pesce pietra, considerato il più velenoso del mondo.

Il ragazzo, mentre recuperava un'infradito, si è imbattuto in un pesce pietra e lo ha raccolto a mani nude filmando tutto e rilasciandolo in acqua subito dopo, invitando però gli altri utenti a non imitarlo e a lasciar stare questi pesci particolarmente velenosi.

Il video folle ha fatto il giro del web, raccogliendo centinaia di commenti indignati: "Stai scherzando con il fuoco", "Mille modi per morire", "Oh no è matto", "Non toccare le pietre assassine", "Che paura". Ma anche battute sarcastiche come "Solo un australiano lo raccoglierebbe", "Tutto ok, è australiano", "Sembra il Cappello Parlante di Harry Potter",

Ma cos'è il pesce pietra? Il suo nome è Synanceia verrucosa, ed è un pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia Synanceiidae, che abita in acque poco profonde, fino a un massimo di 30 metri di profondità, mimetizzandosi tra le rocce dei fondali. È il pesce più velenoso al mondo e può risultare letale per l'uomo.

Il suo è il veleno ittico più potente, il pesce pietra secerne un veleno lattiginoso che viene usato solamente a scopo difensivo: gli aculei infatti fanno fuoriuscire il veleno soltanto per pressione diretta, che avviene nel caso in cui un malaugurato predatore decida di cibarsi del pesce o un bagnante o un sub tocchino direttamente il pesce. Il veleno è una cardiotossina che produce un forte dolore e gonfiore alla zona d'iniezione, che si estende in tutto il corpo e provoca in seguito tachicardia. Se non curata, la puntura è letale.