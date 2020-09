L'annuncio assurdo: cercasi camerieri nudi per servire a un matrimonio di naturisti

Secondo un recente studio di mercato condotto da una nota azienda finanziaria operante nel settore del credito al consumo, il costo medio per un ricevimento di matrimonio con un centinaio di invitati oggi parte da circa 15.000 euro, ai quali ovviamente vanno aggiunti parecchi altri costi: da quelli tipici della location, al trucco e l’acconciatura della sposa e chi più ne ha più ne metta.

E il vestito, e le scarpe? Il totalizzatore sale vertiginosamente. Se però fosse un bel matrimonio in ambiente naturista? Tutti come mamma ci ha fatti e il budget si riduce mica di poco. Però magari con qualche complicazione non prevista.

Un po' come è capitato tempo addietro ad una coppia di nudisti dell’Inghilterra del Sud che, avendo programmato la cerimonia in rigoroso stile naturista, hanno cercato camerieri disposti a servire nudi al ricevimento. Il nudismo è lo stile di vita non solo degli sposi, ma anche delle loro famiglie e dei loro amici e quindi era del tutto ovvio che anche il giorno più bello della loro vita questa fosse coerente con questa filosofia.

Ma la loro ricerca non aveva prodotto risultati positivi e quindi si sono decisi a mettere un annuncio su Bark, una piattaforma internet specializzata nella ricerca di professionisti di ogni tipo: dall’idraulico al consulente fiscale, dall’esperto informatico al…(giustappunto) cameriere!

Bark accetta anche inserzioni insolite e questa decisamente lo era. Data la richiesta così particolare la retribuzione offerta era di 30 sterline all’ora (circa 34 euro) per la durata del ricevimento, che si sarebbe tenuto nella casa della famiglia del promesso sposo nel Berkshire con una trentina di invitati. Personale richiesto: 4 camerieri e due barman non necessariamente espertissimi, purchè ovviamente ben disposti a servire nudi.

Ma ad un mese dalle nozze la collezione di rifiuti si allungava cosi la coppia si decide a pubblicare anche un annuncio su Vice. “Sappiamo che questa è una cosa che un cameriere normale non fa con serenità”, dice l’annuncio “Ma noi speriamo di trovare persone che siano a loro agio con la propria pelle, che siano a loro volta naturisti. Non ci interessa che abbiano esperienza, è sufficiente che siano professionali e gentili”.