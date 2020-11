Il cerchio di centrocampo più sgangherato del mondo

Non è di certo stato disegnato in modo preciso il cerchio di centrocampo nello stadio che ha ospitato il match tra Cambé e Paranavaí, terza divisione del campionato brasiliano di calcio dello Stato del Paraná.

Come si vedere dalle immagine riprese dalla tv locale e rilanciate in tutto il mondo, le linee disegnavano tutt'altro che il cerchio previsto dal regolamento e anche la linea che lo attraversava sembrava tracciata a mano libera.

L'arbitro del match, Wagner Malveiro Silva, avrebbe segnalato la cosa nel suo referto a fine partita: "Segnaletica di campo imprecisa, cerchio centrale non standard". Non possiamo dargli torto.

An "oval" centre circle of a football pitch drew attention at the third division of Parana State League on Sunday, when Cambe hosted Paranavai.@BrasilEdition #football #Brazil pic.twitter.com/29b8POBP9q