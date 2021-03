''Se quel giorno vostro padre...'': il post di Chinotto Neri spopola sui social

Sfruttare una data particolare o un evento per una propria campagna di marketing è una strategia utilizzata dalla maggior parte dei brand in tutto il mondo. Da Oreo a Ceres, fino ad arrivare all'agenzia funebre Taffo, ormai divenuta celebre sul web, sfruttare i social con l'ironia spesso premia in termini di visibilità.

Gli ultimi a finire sulla lista degli ''eroi'' degli utenti social sono gli amministratori del profilo Facebook di Chinotto Neri che, per festeggiare la Festa del Papà hanno pensato ad una frase a dir poco ''al limite''. ''Se quel giorno tuo padre avesse preferito al Chinotto'', recita la frase sull'immagina, mentre nel commento c'è scritto: '' Ci sono scelte che fanno la differenza! #festadelpapà'', con un cuoricino.

Se non fosse chiaro, l'ironia nasce dal significato della parola chinotto in alcuni dialetti italiani, in cui fa riferimento al sesso orale. Ovviamente, come recita lo stesso post ''se quel giorno'' le cose fossero andate diversamente, oggi ci sarebbe un papà in meno.

Il post, nonostante la sua ironia 'spinta', che rischiava di indispettire gli utenti meno avvezzi a questo genere di gag, ha invece riscosso un grande successo. Oltre mille like, centinaia di condivisioni e quasi 400 commenti, tra chi celebra il post come il ''migliore del giorno'', chi invoca (ironicamente) commenti sull'offensività della pubblicità e chi consiglia una collaborazione con con Durex.