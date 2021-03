Nove interventi di chirurgia plastica per trovare lavoro: il video della trasformazione è virale

Un giovane vietnamita di 26 anni afferma di aver cambiato radicalmente il suo aspetto con l'aiuto della chirurgia plastica, dopo essere stato deriso durante un colloquio di lavoro, a causa del suo aspetto.

L'utente di TikTok ?? Quy?n ha attirato molta attenzione sui social media asiatici, dopo aver pubblicato delle fotografie in cui era ritratto prima e dopo essersi sottoposto a nove interventi di chirurgia plastica. Guardando la differenza nell'aspetto, è facile capire perché in molti sono rimasti scioccati; il ragazzo sembra una persona completamente diversa, dalla forma del viso, agli occhi e al naso. Ha affermato di essersi rivolto alla chirurgia plastica dopo aver cercato di trovare un lavoro ed essere stato deriso dal suo interlocutore a causa del suo aspetto giudicato poco attraente.

Il sorprendente cambiamento del volto del giovane vietnamita in effetti ha suscitato non poco scetticismo sul social ma è anche vero che la chirurgia plastica ha ormai fatto passi da gigante.

Il giovane, che attualmente lavora come truccatore a Saigon, ha dichiarato attraverso il noto social network di aver speso circa 400 milioni di dong (circa 17.400 dollari) per nove importanti interventi di chirurgia plastica, tra cui rinoplastica, protesi al mento, sbiancamento dei denti, rimodellamento delle labbra e protesi labiali.

Parlando del motivo per cui si è rivolto alla chirurgia estetica il 26enne ha detto che il suo aspetto gli rendeva difficile trovare un lavoro e, dopo essere stato ridicolizzato durante un colloquio di selezione, ha deciso che era ora di fare un cambiamento. La sua famiglia non è esattamente benestante, quindi ha dovuto finanziare gli interventi estetici con i suoi risparmi.

"Quando sono ritornato a casa dopo il primo intervento di chirurgia plastica, i miei genitori non mi hanno riconosciuto", ha detto Quy?n. "Non mi sarei mai aspettato tanto, al punto che non sono riuscito a trattenere le lacrime."

Il giovane truccatore pubblica regolarmente foto e video in cui si ritrae su Instagram e TikTok, comprese clip di transizione che sottolineano la sua incredibile trasformazione.

Anche se deve sopportare la sua parte di critici, ?? Quy?n non ha rimpianti per essersi rivolto alla chirurgia plastica e dice ai suoi quasi 90 mila followers che tutti dovrebbero fare ciò che li fa sentire a proprio agio.

"Sii sempre forte e trova ciò che per te è la bellezza", ha detto "Per me la vera bellezza è quando ti guardi allo specchio e ti senti soddisfatto e fiducioso."