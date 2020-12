Vive da 40 anni con un coccodrillo in casa

Alcune persone non si avvicinerebbero a un coccodrillo adulto nemmeno per tutti i soldi

del mondo, ma una famiglia giapponese a Kure City, nei pressi di Hiroshima, ne ha uno in casa da quasi quattro decenni.

Nobumitsu Murabayashi aveva acquistato “Caiman-san”, il suo coccodrillo da compagnia, in un negozio di animali per accontentare il figlio, allora piccino, che voleva un cucciolo con cui giocare. Non avrebbe mai pensato che la bestiola (così era allora) sarebbe entrata in pianta stabile a far parte della famiglia e che lo sarebbe stata ancora quasi 40 anni dopo. Oggi il coccodrillo domestico misura oltre 2 metri e pesa circa 45 chilogrammi ed è un "gigante gentile", almeno stando a quanto dice Nobumitsu, convinto che non farebbe mai del male a nessuno. Caiman-san vive nella casa di famiglia, ma fa anche delle passeggiate con il suo padrone ed è abbastanza docile da permettere ai bambini di carezzarlo e persino di cavalcarlo.

A casa, il caimano dagli occhiali (questa è l’esatta specie) trascorre la maggior parte del suo tempo a vagare liberamente e a rilassarsi nella sua vasca da bagno. Ama andare a spasso con il suo padrone, soprattutto se lungo il percorso si trova qualche fontana dove fare una veloce nuotatina. Nobumitsu ha richiesto uno speciale permesso dalle autorità per poter portare in pubblico Caiman-san e ha dovuto firmare una dichiarazione di responsabilità in caso di eventuali problemi.

Murabayashi, 69 anni, racconta che Caiman-san una volta ha morso suo figlio, quando era bambino, ma da allora non l'ha più fatto. La maggior parte delle persone avrebbe probabilmente rinunciato al proprio animale domestico se avesse mai aggredito il suo bambino, ma Murabayashi ha deciso di dargli un'altra possibilità, e oggi si fida così tanto del rettile che lascia che i bambini gli stiano accanto per giocare.

Nobumitsu lavora come agente immobiliare e il suo animale domestico – davvero unico nel suo genere – lo ha fatto diventare una celebrità locale a Kure City, cosa di cui ha giovato anche la sua attività. È apparso sui canali televisivi locali e ha persino un alligatore sul suo biglietto da visita.

Il giornalista di Indianapolis Scott Swan ha visitato Nobumitsu e il suo Caiman-san l'anno scorso, ed è rimasto sorpreso da quanto fosse docile l'animale intorno a lui e al suo staff.

"Durante la nostra visita, l'alligatore è stato tranquillo mentre abbiamo realizzato le interviste e lo abbiamo filmato da ogni angolazione immaginabile", ha scritto il giornalista su Facebook. “Non aveva nulla che gli impedisse di morderci e se l’avesse voluto ci avrebbe messo un secondo a beccare me o il mio fotografo. Ma non è stato così”.