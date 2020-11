'Cow cuddling': coccolare le mucche per allontanare lo stress è l'ultima tendenza

Avreste mai pensato che le mucche possano essere dei validi "antistress"? Allora è da provare. Cercate una fattoria che pratichi il “cow cuddling” (letteralmente “dare le coccole alle mucche”), e vedrete che alla fine della seduta sarete molto più distesi e positivi. Il merito è tutto nella piacevole sensazione data dal corpo caldo e dal battito cardiaco rallentato delle mucche.

Le fattorie che praticano il “cow cuddling” - spiega l'Independent - sono sparse in tutta Europa e negli Stati Uniti, anche se l’origine della terapia sembra essere olandese. Le sedute con le mucche durano fino a tre ore e consistono nell’abbracciare, fare le coccole e parlare ai placidi animali, che qualche volta rispondono anche con un bel “muu”. Sembra che questa pratica faccia aumentare negli esseri umani l’ossitocina, conosciuta anche come l’ormone dell’amore.

Dopo lo yoga con le capre e le coccole ai cavalli, arriva questa terapia con i bovini a noi più familiari che tra l’altro si comportano quasi come dei cagnolini, perché capita che si sdraino sull’erba per prendere meglio le coccole, che strofinino il naso e qualche volta tentino persino di mettersi in grembo. Con risultati ovviamente tutti da ridere, ma cosa non si fa per passare qualche istante di spensieratezza!

Naturalmente le fattorie mettono a disposizione mucche scelte per il loro carattere docile e senza corna, perché ovviamente non tutti gli animali sono adatti al “cow cuddling”. I fattori prima presentano le mucche ai clienti che devono avere un abbigliamento adatto, che si possa anche sporcare, e scarpe chiuse. Si accertano poi che ci possa essere una relazione positiva con i loro nuovi amici umani e insegnano il giusto approccio e il modo per abbracciare le mucche, infatti conviene stare vicino alle loro spalle piuttosto che ai fianchi. Alla fine della terapia i partecipanti possono dar da mangiare alle mucche, che sembra essere il momento più atteso e divertente.

Anche le mucche però hanno dei vantaggi da questa terapia: quando vengono coccolate, spazzolate, massaggiate, si rilassano e sono più felici.