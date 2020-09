Conserva hamburger e patatine di McDonald's per 20 anni e rimangono intatti: il video è virale

Cosa succede quando lasci un hamburger di Mc Donald’s in una scatola per oltre 20 anni? La risposta l’ha avuta una nonnina che su Tik Tok è diventata virale. Attraverso l’account della nipote, Aly Sherb, la signora ha mostrato il contenuto di una scatola di scarpe visibilmente vecchia. Al suo interno un hamburger e delle patatine della nota catena di fast food rimasti intatti allo scorrere del tempo.

Il video, postato sul social network più famoso dell’estate, ha raggiunto i 4 milioni di like e ha avuto altrettante condivisioni e commenti. Il cibo, acquistato nel 1996, è rimasto perfetto all’interno delle sue confezioni originali. Un po’ assottigliato e rinsecchito, ma dall’aspetto perfetto. Questo ha scatenato non poche polemiche sulla qualità e gli additivi utilizzati per conservare così tanto a lungo i cibi che hanno reso celebre Mc Donald’s nel mondo.