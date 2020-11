Covid-19, ex insegnante suona il violino in terapia intensiva per ringraziare i medici: il video che ha commosso tutti

In ospedale con il Covid-19, in terapia intensiva, cosciente e in grado di muoversi, ma impossibilitato a parlare: ci sono tutti i presupposti per pensare che fosse il suo, il morale da risollervare. E invece un paziente del McKay-Dee Hospital, nello Utah, ha voluto fare una cosa molto speciale per ringraziare e provare a far sorridere i medici che, stanchi e provati, stanno combattendo in corsia da mesi.

Il video, pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo ospedaliero Intermountain Healthcare, proprietario di cliniche in Utah, Idaho e Nevada, ha fatto commuovere tutti ed è diventato virale: il paziente Grover Wilhelmsen ha chiesto se poteva suonare il suo violino per ringraziare e donare qualche emozione a medici e infermieri che si stanno prendendo amorevolmente cura di lui. Insomma, se anche non poteva parlare, poteva comunque esprimersi in musica.

Ciara Sase, infermiera, si stava prendendo cura proprio di Grover quando ha saputo della sua idea di suonare: "Era incapace di parlare a causa dei tubi - spiega in una nota pubblicata sulla pagina Facebook dell'ospedale - ma avevo saputo dalle colleghe che era un insegnante di direzione di orchestra in pensione. Ha suonato e insegnato per tutta la vita".

Ciara dice che Grover comunicava con lei scrivendo su un foglio di carta, e ha iniziato in questo modo a raccontarle della sua vita in musica, e di quanta gioia gli portasse suonare il suo violino. "Verso metà del mio turno lui mi ha scritto che voleva suonare qui, in ospedale, chiedendo se fosse possibile farsi portare il suo strumento da sua moglie".

L'infermiera ha parlato di questa idea con i colleghi, pesando a un modo per poter portare uno strumento musicale in sicurezza in un reparto Covid, e per farlo suonare a un paziente che di certo qualche impedimento lo aveva, con i vari tubi e flebo. Ma alla fine hanno deciso che, sotto stretta sorveglianza di personale medico, potevano provare.

Così Diana, la moglie di Grover, ha portato sia violino sia viola in ospedale, insieme ad alcuni spartiti. E lui ha suonato, per qualche ora al giorno, per due giorni di fila. Tutte le stanze della terapia intensiva hanno porte a vetro chiuse e insonorizzate, così Ciara ha acceso l'altoparlante per fare sì che tutti i colleghi e i pazienti potessero sentire per qualche istante la musica di Grover.

"Mi ha fatto piangere - commenta Ciara - anche se era malato, è riuscito comunque a farcela. Si vedeva quanto significava per lui, e suonare lo ha aiutato a distendere i nervi e a passare qualche momento di spensieratezza".