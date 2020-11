La benedizione ai tempi del covid? È 'drive-through' e con la pistola ad acqua (santa)

Per benedire i fedeli senza mancare di rispetto alle misure di distanziamento sociale, padre Tim Pelc - settantenne parroco di St. Ambrose Parish - ha deciso di ricorrere ad un oggetto non proprio familiare nelle cerimonie di culto: una pistola… ovviamente giocattolo.

Padre Tim accoglie le persone a bordo del loro veicolo vicino alla porta della sua chiesa nel Michigan, Stati Uniti, in una sorta di drive-through che in qualche modo potremmo definire “spirituale”. Da debita distanza benedice i fedeli “sparando” l'acqua santa attraverso il finestrino della loro auto con una vistosa pistola giocattolo.

Nelle foto, postate sul profilo Facebook della parrocchia di St. Ambrose Parish, Pelc compare – regolarmente munito di mascherina e visiera di protezione - con la Bibbia in una mano e la pistola giocattolo dai colori sgargianti nell'altra. Manco a dirlo, le immagini sono diventate immediatamente virali e si sono propagate su tutti i social network.

Come riporta il Daily Mail, il sacerdote ha rivelato che non era proprio sua intenzione finire sui social media, ma che ora la missione è diventata molto difficile (impossibile diciamo noi) dopo essere diventato addirittura un meme, inserito in divertenti falsi poster del film “Pandemic” e del gioco “Doom”. La trovata viene in mente a padre Tim durante la Settimana Santa di aprile: "L'idea originale era di fare qualcosa solo per i bambini della parrocchia, dal momento che avrebbero passato una Pasqua ben diversa da tutte quelle vissute fino ad allora". Per assicurarsi di non mettere a rischio sé stesso o i fedeli, Pelc si è affidato al consiglio di un amico medico, che non solo ha approvato l'idea, ma ha fornito al sacerdote l'equipaggiamento protettivo e ha portato i suoi figli a ricevere la benedizione.

"Era un modo per continuare una vecchia usanza e alla gente sembrava piacere", ha aggiunto Tim Pelc, ormai travolto senza scampo da una notorietà sconfinata.