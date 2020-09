"Quel gatto vuole uccidermi!": il video virale della postina

Debra Anderson è una postina della Canada Post Mail: in queste ore è tornato a essere virale un suo video pubblicato su Youtube nel 2017 in cui un gatto di una casa in cui consegna le lettere tenta di aggredirla al di là del vetro, probabilmente solo per gioco.

La Stampa scrive che il gatto la aspetta tutti i giorni dietro la finestra, pronto a soffiare e fare i suoi agguati. Lei non ha dubbi: «Vuole uccidermi!», dice con ironia, immortalando con dei simpatici video come gli «attacchi» si ripetono settimana dopo settimana.

