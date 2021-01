Dimagrisce camminando con una pietra di 40 kg sulla testa

Stai cercando un metodo alternativo per perdere 30 chili di peso? A patto che tu non abbia problemi di cervicale potresti vedere come ci è riuscito un uomo cinese che ha perfezionato una forma unica di allenamento con i pesi: se ne va in giro portando un pesante blocco di cemento sulla testa.

Cong Yan, 54 anni, della città di Jilin, nella omonima provincia cinese, è diventato piuttosto noto - secondo quanto riportato dal South Cina Morning Post - per il suo programma di fitness quotidiano, che svolge con un blocco di cemento di 40 kg in equilibrio sulla testa.

L'uomo, alto 1,63 metri e che era molto sovrappeso, ha usato negli ultimi quattro anni questo metodo insolito per aiutarsi (almeno così dice lui) a dimagrire ed evitare anche di riprendere i chili smaltiti, rifiutando l'idea di ricorrere ad altri metodi, come ad esempio prendere pillole dimagranti. Ed evidentemente non avendo alcuna fiducia nelle diete ipocaloriche più o meno tradizionali.

Cong Yan va dunque a fare passeggiate quotidiane nella sua città natale con un blocco di cemento di 40 kg in equilibrio sulla testa e questo lo ha reso decisamente riconoscibile, ed in una certa misura anche famoso. D’altra parte non esiste un suo concittadino che possa fare a meno di notarlo mentre passeggia con questo copricapo decisamente non convenzionale.

Tutto è iniziato quando Yan ha deciso di perdere peso dopo aver raggiunto la notevole stazza di ben 115 kg nonostante fosse alto poco più che un metro e 60 centimetri. Non si trattava evidentemente solo di una questione estetica quanto di una preoccupazione per le proprie condizioni di salute.

Ha iniziato con una roccia di 15 kg prima di passare gradualmente a 30 kg fino all'attuale peso di 40 kg. Così Cong è riuscito a perdere circa 30 kg camminando per 1,5 km ogni giorno. Oltre a camminare, ora si esercita anche praticando la boxe e facendo qualche giro di corsa, ovviamente sempre portando la roccia sulla testa.

Soddisfatto dei risultati ottenuti Cong sta pensando di far registrare la sua performance nel Guinnes dei Primati, anche se non risulta che al momento esista la categoria del “dimagrimento con pietre in testa”!