Pulizie in casa nuda: lo strano mestiere di una donna che adesso guadagna 110 euro all'ora

Era un'idea partita per "arrotondare" un po', ma ora con questo sistema arriva a guadagnare 95 sterline (poco più di 110 euro) all'ora. È la storia di Claire O'Connor, inglese, che lavorava per l'impresa di pulizie in un hotel ma ha deciso di smettere per sviluppare la sua inusuale idea di business. La donna ha deciso di offrirsi per effettuare pulizie nelle case... completamente nuda.

Claire, 35 anni, sposata e con tre bambini, ha messo su la sua impresa "Fantasy Clean" (presente anche sui social) e ora pulisce le case di sconosciuti completamente nuda o indossando solo lingerie. Ma non lasciatevi ingannare: ha un codice di regole molto rigide che i clienti devono rispettare.

"Nessuno può toccare - spiega al Mirror - né scattare foto, e nessun tipo di 'extra' è contemplato. Semplicemente arrivo, faccio il mio lavoro, e me ne vado". Prima di accettare un incarico spiega di fare qualche ricerca sui clienti in modo da non incappare in brutte sorprese. Per una sessione di pulizie in nudo totale, Claire prende 95 sterline all'ora, che diventano 85 se 'solo' in topless, e 75 se indossa lingerie, oppure vestita da cameirera sexy.

La donna - che con il tempo ha ampliato la sua attività e dispone anche di alcune dipendenti - ha spiegato che Rob, suo marito, 39 anni, all'inizio non pensava che fosse seria quando gli ha parlato della sua idea di business, ma adesso l'ha accettata e gli sta bene così.