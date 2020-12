Elisoccorso scopre una strana radura a forma di 'cuore' nella foresta

L'equipaggio di un elicottero di soccorso di Auckland che sorvolava una regione boscosa vicino alle cascate di Kaipara, in Nuova Zelanda, ha individuato una fila di alberi piantati a forma di cuore, nel mezzo di una piccola foresta.

Soprannominato il "cuore della foresta", l'insolito ritrovamento è diventato virale sui social media dopo che una foto scattata dal capo dell'equipaggio dell'elicottero Mark "Tinny" Cannell è stata condivisa su Facebook. Dal momento che si trattava del primo avvistamento in assoluto da parte della Westpac Rescue di questo misterioso e singolare cuore verde nessuno aveva notizie in merito.

Ma – potenza dei social – una volta condivisa la fotografia si sono innescati una serie di post che poco alla volta hanno consentito di risalire sino al proprietario di una casa che era stata costruita non lontano, un certo Wayne Barnes. E la deduzione più logica, o quantomeno la più poetica, era che l’uomo probabilmente avesse anche piantato quegli alberi come gesto romantico nei confronti della moglie, Rosie.

Non è ben chiaro se Wayne e la moglie Rosie siano in qualche modo personaggi leggendari o se solo semplicemente siano molto riservati e che non amino farsi vedere in giro, perché ad oggi nessuno è riuscito a capire come stiano effettivamente le cose. Fatto sta che la radura con il cuore nella foresta rappresenta uno spettacolo incredibile e molto apprezzato tra la gente di Kaipara Falls, soprattutto in autunno. Secondo alcune voci, raccolte nell’ambito della Kaipara Falls Community, il cuore è costituito da alberi le cui foglie in autunno assumono un colore bruno rossastro, creando uno spettacolo mozzafiato sullo sfondo verde e giallastro tipico della stagione.

Apparentemente, il romantico tributo di Barnes è visibile non solo dall'alto nel cielo, ma anche guidando in auto lungo Hills Road, nella zona di Kaipara Falls, se si sa dove guardare con attenzione.