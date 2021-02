Il wc "erutta" schiuma e invade un appartamento: il video è virale

Proprio come nel mitico film “Blob - Il fluido che uccide”, pellicola di genere fanta-horror del 1958, una toilette di Manchester ha iniziato a spargere, come in un vulcano in eruzione, una densa schiuma bianca sino ad invadere un intero appartamento.

Stephen Oliver, che è il direttore generale dell'Evelyn's Cafe Bar nel Northern Quarter, si è svegliato domenica della scorsa settimana alle 2 del mattino scoprendo che la sua casa si era trasformata in un gigantesco accumulo di bolle, come riporta il Manchester Evening News.

Un video pubblicato sul suo account Instagram mostra la schiuma che fuoriesce in modo incontenibile dalla tazza del water e scorre come un fiume di panna montata nel suo appartamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sentono anche esclamazioni piuttosto concitate e non proprio da etichetta tra il tragico ed il divertito tipo: "Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Cosa devo fare?!". Tralasciando le parolacce.

Stephen, che vive in un edificio chiamato “Il faro” in Joiner Street, ha detto di aver lottato per tre ore per cercare di contenere l’invasione.

Uno dei suoi vicini ha commentato il video affermando di aver avuto anch’egli un problema simile quella mattina, ma in misura molto minore, mentre un altro - decisamente un mattacchione - ha pensato bene di suggerire a Stephen, vista la montagna di “panna montata”, di procurarsi qualche candela ed una bottiglia di prosecco. Sarà stato un gran bevitore!

Stephen ha scritto che quando ha telefonato il suo padrone di casa per avvertirlo di quanto stava accadendo si è sentito rispondere, con uno humor che solo i britannici possono vantare, “l'affitto si paga lunedì".

Da quanto appurato in prima battuta sembra che il problema della schiuma sia dovuto a lavori effettuati nell’hotel accanto alla casa di Stephen. E qui non si sa se ridere o piangere, al solo pensare che pasticcio possano aver combinato gli idraulici con tubi collegati in modo alquanto originale tra scarichi di palazzi diversi.

Stephen ha commentato "Il video della schiuma è diventato virale, ed il mio telefono è stato preso d’assalto ininterrottamente per 24 ore. A quanto pare ha ottenuto quasi due milioni di like su TikTok anche se io non ho nemmeno un account. Mi hanno cercato addirittura persone con cui non parlo da 15 anni! Almeno cerchiamo di vedere il lato divertente della cosa!"