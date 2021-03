Come evitare che l'avocado diventi marrone una volta tagliato? Il trucco semplicissimo è virale su Tiktok

Milioni di visualizzazioni per un video semplicissimo che insegna un trucchetto facile e veloce per evitare che la polpa dell'avocado diventi marrone una volta tagliata

Chi ha avuto a che fare almeno una volta con l'avocado lo sa: questo delizioso frutto - impiegato per tantissime ricette e diventato una vera e propria moda anche grazie ai suoi benefici - una volta aperto non si conserva a lungo. E soprattutto, quando si taglia a metà (o in pezzi più piccoli) basta qualche ora perché la polpa assuma un colore marrone non molto invitante.

Dunque se a pranzo tagliate un avocado e la metà non utilizzata andrà bene anche a cena o il giorno dopo, pur con qualche sgradevole striatura marrone, l'effetto estetico lascia decisamente a desiderare, e soprattutto quando si vuole preparare un pasto per gli ospiti che sia bello anche a vedersi, può diventare un problema.

Come fare? Su Tiktok sta letteralmente spopolando un video di pochissimi secondi di @mamainthekitchen che speiga un trucco semplice e veloce per evitare che un avocado tagliato diventi marrone.

Siete sorpresi? Eppure è davvero semplice e veloce: basta spalmare una goccia di olio d'oliva sulla parte tagliata in modo da conservarla ancora un po' del suo colore originario. Il trucco, infatti, consiste nel prevenire l'ossidazione, e a quanto pare - stando ai commenti estasiati sotto il video - funziona per davvero.

@mamainthekitchen condivide ricette e stratagemmi da utilizzare in cucina, e il suo video di pochi secondi sull'avocado ha fatto il giro del popolare social, con quasi un milione e mezzo di visualizzazioni, decine di migliaia di like, e centinaia di commenti.