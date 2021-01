Amber Luke, la modella "drago" che si è fatta tatuare anche i bulbi oculari

Una modella - che ha raggiunto la notorietà iniziando a condividere foto del suo corpo letteralmente coperto di tatuaggi artistici - ha recentemente pubblicato le immagini del suo “lato B” prima e dopo l’ultimo trattamento a cui si è sottoposta, noto come Brazilian Butt Lift: il lifting per il sedere che già da un po’ di tempo ha inaugurato una nuova tendenza nella chirurgia estetica.

Amber Luke, che ha già speso oltre 20.000 sterline in tatuaggi vari sul suo corpo si è persino fatta tatuare i bulbi oculari. L’eyeball tattoo (letteralmente “tatuaggio del bulbo oculare”) è una tecnica per la colorazione della sclera, la parte bianca degli occhi. In America è arrivato una decina d’anni or sono e da allora è una continua ricerca per migliorare le tecniche e gli strumenti di esecuzione. L’eyeball è considerato un tipo di tatuaggio estremo, spesso considerato più come una tecnica di body modification piuttosto che un normale tatuaggio, e per questo in alcuni stati americani è stato vietato per questioni di sicurezza e igiene. In effetti per questo intervento è rimasta cieca per circa tre settimane come ha raccontato a suo tempo quando è stata ospite in Tv di Barbara D’Urso.

La ventiquattrenne originaria del New South Wales, Australia, pubblica sul suo profilo Instagram le sue foto mentre esibisce i suoi incredibili tatuaggi e le modifiche del corpo per la gioia del suoi fans.

La star dei social media, che si definisce la "Donna drago dagli occhi blu”, ha persino condiviso le immagini del suo Brazilian Butt Lift, una procedura invasiva che prevede la rimozione del grasso da una parte del corpo e il trasferimento nei glutei per migliorare la rotondità del lato B.

Amber ha dichiarato al Mirror "La mia esperienza nel Brazilian Butt Lift è stata tutto sommato piacevole, considerando quanto sia invasivo questo intervento; ora sono contenta dei miei progressi e dovrò solo sottopormi ad una serie di massaggi per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso”

Tre giorni dopo l’intervento, Amber ha condiviso un'altra foto e ha scritto: "Mi sento bene, sono uscita a fare shopping e mi sono concessa una bella passeggiata. Il gonfiore è diminuito enormemente, mi sento di nuovo umana!"

Amber, che è diventata famosa come "Dragon Girl" per la gran quantità di tatuaggi che richiamano il mondo dei draghi, si è fatta rimodellare i denti canini - che ora hanno un inquietante aspetto appuntito – oltre a farsi impiantare delle protesi a punta nelle orecchie e a farsi dividere la lingua che ora ha un diabolico aspetto bifido.

Tempo addietro Amber ha condiviso uno scatto in cui era adolescente. Nell'immagine è ritratta con un abito da ballo celeste; ha un sorriso dolce ed un aspetto curato con le sue lunghe ciocche bionde così diverse dalla acconciatura blu che in genere esibisce adesso.

Amber ha iniziato la sua dipendenza dai tatuaggi all'età di 14 anni, quando stava combattendo la depressione. Era una ragazza che non accettava il suo corpo e questo era fonte di grande sconforto. Poi ha scoperto il tattoo, che è diventata rapidamente la sua ragione di vita e l’ha aiutata a superare quel periodo triste. Ma ora non riesce più a pensare ad altro ed il suo corpo ha ormai circa 200 tatuaggi.

Qualche “scampolo” di pelle è ancora libero dall’inchiostro, ma ci sono buone probabilità che lo siano ancora per poco.