Fake test di gravidanza sempre positivi: lo "scherzo" che corre sul web

Polemiche per questi oggetti in vendita sul web, utilizzati per fini non sempre goliardici

Se la regola generale è che in tempi di crisi ogni che permette di guadagnare diventa virale, c'è da dire che - purtroppo - un tempo di crisi c’è più o meno quasi sempre. Così aveva fatto scalpore anni addietro la storia raccontata da Fox e Cbs di una studentessa della Florida che, incinta al sesto mese, aveva deciso di mettere in vendita test di gravidanza positivi per sbarcare il lunario e pagarsi gli studi. Il suo annuncio online aveva riscosso un gran successo e la ragazza pare riuscisse a raggranellare circa 200 dollari al giorno, semplicemente… andando qualche volta in bagno.

Altro discorso era la motivazione che spingeva i clienti all’acquisto di un test di gravidanza “preconfezionato”: un semplice scherzo per testare le reali intenzioni di un fidanzato, o magari, nella peggiore delle ipotesi, una truffa vera e propria (risale a poche settimane fa la storia di una donna che si fingeva incinta per costringere l'ex a stare con lei). Gli affari andavano con il vento in poppa ma la pressione mediatica sollevatasi per quel business non proprio trasparente indusse la giovane a cancellare l’annuncio ed a chiudere bottega.

Ma basta impostare una ricerca con un qualsiasi browser internet per verificare come ancora oggi su parecchi siti sia possibile acquistare falsi test di gravidanza che danno sempre e solo un unico risultato: incinta!

I “fake test” sono venduti come un grande scherzo da fare in famiglia o con gli amici nelle occasioni migliori e sono presentati in confezioni che li fanno scambiare molto facilmente per autentici test, anche di marca. E le polemiche non mancano. La domanda che corre sul web è: davvero si può pensare che sia solo per divertimento che si possa far credere che si sta per diventare padri, o nonni? Sicuri che non possano essere usati con qualche inconfessabile, e meno giocoso, secondo fine?