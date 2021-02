Il rapper Lil Uzi Vert si fa impiantare sulla fronte un diamante rosa da 20 milioni di euro

Fino ad ora le cose più irriverenti mostrate dai rapper di tutto il mondo in genere erano costituite da tatuaggi discutibili posizionati su tutto il corpo e soprattutto sul viso.

Mai nessuno però aveva raggiunto il livello di provocazione del rapper Lil Uzi Vert che si è fatto incastonare in mezzo alla fronte un diamante rosa da 11 carati del valore di circa 20 milioni di euro.

Lil Uzi Vert, 26 anni, è uno dei più famosi rapper americani. Ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver acquistato “a rate” il diamante: dal 2017 ha finito di pagarlo solo a gennaio di quest’anno. Il rapper ammette che il diamante vale più della sua Bugatti e di tutte le sue auto e la casa messi insieme.

Così Uzi se l’è fatto impiantare, come conferma anche Rolling Stone, con un’operazione tutt’altro che semplice e indolore, in mezzo alla fronte, leggermente inclinato verso il basso perché sia in asse con il piercing sul naso. Naturalmente ha dovuto stipulare un’assicurazione perchè ha ammesso che l’impianto potrebbe procurargli grossi problemi al nervo ottico.

I suoi fan hanno espresso opinioni contrastanti sui social: chi lo prende in giro, chi crea dei meme. Qualcuno gli ha chiesto perché invece di farselo incastonare sulla fronte non si è fatto fare un bell’anello. Ma Uzi replica sornione: “Se perdessi l’anello, mi prenderesti in giro più che metterlo in fronte…”

Comunque il rapper rassicura tutti i suoi fan: “Non lo farò mai più”.