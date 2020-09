L'uomo che si "frattura" il pene per un rapporto "troppo focoso"

Il Corriere del Veneto nell'edizione di Treviso racconta oggi una storia curiosa che riguarda un trentenne trevigiano (già dimesso e in forma) che ha dovuto sottoporsi a una delicata operazione resasi necessaria dopo un rapporto "dai tratti piuttosto focosi" che gli aveva causato un ematoma deformante al pene.

Lo chiamano «Texas Trauma» per l’elevata incidenza di casi che si verifica in quello stato americano, ma la Marca non è da meno. «Già da un trentennio la casistica dell’urologia trevigiana - sottolinea il primario - appare piuttosto elevata, sfiorando la numerosità delle aree sud-occidentali degli Stati Uniti, e in passato nel corso di congressi nazionali urologici si parlò del caso della Marca Trevigiana “felice e passionale”». Un record di cui pochi erano a conoscenza.