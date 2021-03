La gallina che cova... tre teneri gattini. Il video su Tiktok è virale

Il proprietario del pollaio sentiva miagolare e temeva in una "strage" di galline. Ma quello che ha trovato invece lo ha commosso

Spesso si sente dire che i genitori non sono quelli che partoriscono, ma quelli che crescono i loro figli, dedicandogli il loro tempo, pazienza e amore. E chi ha detto che un genitore adottivo dovrebbe essere della stessa specie? La natura non smette mai di stupirci e la prova è stata recentemente individuata in Iraq.

L'agricoltore e soldato curdo Goran A Surchi ha incontrato qualcosa che non si aspettava nel suo pollaio e l'ha ripreso in video. Dopo la morte della madre, tre gattini orfani avevano bisogno di riparo, calore e cure, e questa amorevole gallina li aveva presi proteggendoli sotto le sue piume come i suoi. Letteralmente.

“Da qualche tempo sentivo miagolii provenire dal nostro pollaio ed ero curioso di sapere cosa stesse succedendo, perché i nostri polli potevano essere in pericolo. Quando ho capito che i miagolii provenivano da sotto una gallina, ho pensato subito di riprendere la scena perché immaginavo che mi sarei trovato davanti ad una scena più unica che rara”. Ed in effetti il momento è stato davvero unico “Con mia sorpresa, sotto la gallina c'erano tre bellissimi gattini", ha raccontato Surchi a proposito del suo tenero incontro.

“Successivamente siamo riusciti a trovare anche la madre dei gattini, che però purtroppo era morta in un lago vicino alla nostra fattoria".

Goran ha condiviso su TikTok l’adorabile video dei gattini ”covati” dalla gallina, e la clip è diventata rapidamente virale, ottenendo in pochissimo tempo oltre 300mila visualizzazioni