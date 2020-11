Il pastore è positivo, tocca al sindaco badare al gregge al pascolo

"Oggi mi sento un po’ più sindaco" spiega Gaspare Giacalone primo cittadino di Petrosino, piccolo paesino in provincia di Trapani, corso in aiuto del compaesano contagiato dal coronavirus

Gaspare Giacalone è il sindaco di Petrosino, piccolo paesino in provincia di Trapani che per un giorno si è ritrovato pastore. È lui stesso a raccontarlo in un post su facebook con tanto di prova fotografica. Il Primo cittadino ha raccontato sul social di come abbia trascorso una giornata insieme agli animali di un pastore del Paese, impossibilitato a curare pecore e capre perché positivo al Covid e costretto all’isolamento.

"Mi trovate tra pecore, agnellini e caprette perché Antonio, il pastore, mi ha chiamato disperato per loro. Ha appena saputo di essere risultato contagiato con la sua intera famiglia e non riesce a trovare nessuno che possa accudire al suo gregge"

"Sono corso subito all’ovile – scrive il sindaco - Lui è rimasto a casa mentre telefonicamente provo a dargli un po’ di conforto e una mano per trovare una soluzione. Antonio ama il suo lavoro, è tutta la sua vita e con un nodo alla gola mi ripete che queste creature non possono essere abbandonate".