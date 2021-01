Porta il suo gattino a scuola e lo nasconde sotto il banco per non lasciarlo solo: il tenero video è virale

I proprietari di animali domestici sanno bene quanto sia difficile allontanarsi dai loro amati gatti e cagnolini mentre usciamo di casa per andare al lavoro oppure a scuola.

Ma per una studentessa era davvero troppo difficile lasciare il suo soffice e adorabile gatto, di nome Ba Dun. La proprietaria del gatto munchkin di un anno, la giovane Wen, ha così deciso di portarlo con lei in classe, anche perché la bestiola non l'avrebbe lasciata uscire di casa senza seguirla. E così la studentessa universitaria, della città di Xi'an, nel nord-ovest della Cina, ce l'ha fatta, con Ba Dun che si è comportato al meglio durante le lezioni.

Wen ha anche ripreso un video del gattino che si comporta veramente a modo facendo solo un timido capolino da sotto al banco. Il munchkin - una razza caratterizzata dalle gambe corte che per questo viene anche definita “gatto bassotto” – è stato sommerso dai messaggi di simpatia ed affetto postati sui social media dopo che la clip e stata pubblicata dalla ragazza. Fortunatamente il docente non se ne è accorto fino a quando il video non è stato caricato sui social ed ha iniziato ad essere condiviso alla grande. Ma se anche se ne fosse avveduto durante la lezione c’è da dubitare che si sarebbe veramente arrabbiato. In fin dei conti il micio se ne stava tranquillamente rannicchiato sotto il banco accanto a Wen, anche lui ad ascoltare la lezione.

“Ba Dun continuava a rannicchiarsi vicino alla mia gamba e sembrava davvero triste

perché voleva che restassi con lui", ha raccontato Wen ai quotidiani. “Ma ero in ritardo per la lezione e dal momento che non potevo pensare di deluderlo in questo modo ho deciso di portarlo con me in classe. È stato davvero tranquillo e non ha mai miagolato".

Il nome Ba Dun, dato all'adorabile gattino, significa – con una traduzione abbastanza libera - "otto pasti" e Wen lo ha scelto per via del grande appetito della bestiola: "Potrebbe sicuramente mangiare otto pasti ogni giorno se solo glie lo permettessi" ha confidato la ragazza.

Il suo video è diventato virale su Douyin, la versione cinese di TikTok in cui la clip è stata guardata più di 300 milioni di volte.

