Gatto se ne va per 3 giorni e torna a casa con il conto della pescheria: la foto è virale (anche per l'espressione del micio)

Si sa bene che i gatti, rispetto ai cani, sono più indipendenti e non hanno bisogno di aspettare che noi ritorniamo a casa per invitarci ad uscire per una passeggiatina. Se ne hanno la possibilità - offerta magari da una finestra socchiusa – non rimangono certo dietro ai vetri con tutto quel che c’è da esplorare nei dintorni.

Poi magari si fanno prendere un po’ la mano (pardon ... la zampa) dalla tentazione di passare una notte fuori casa sotto le stelle e lasciano i loro padroni nell’angoscia che si possano essere smarriti o che abbiano fato qualche brutto incontro. Ma ovviamente il proprietario del micio sarà sempre disposto a perdonare con gran sollievo questo piccolo tradimento.

Ed è quello che recentemente è capitato in Thailandia, dove il proprietario di un bel gatto – che pensava ormai si fosse smarrito – si è visto tornare a casa il micio con una sorpresa divertente (forse un po' meno per il portafogli).

Infatti il felino scomparso è tornato a casa dopo tre giorni, con una bella letterina legata al collo che dava conto di un debito accumulato durante la sua assenza. E così la felicità del suo padrone nell’aver ritrovato l’amico peloso si è venata – a quanto riporta il sito di notizie Mothership - di sorpresa ma anche di divertimento nel leggere il biglietto che lo informava del debito accumulato dal gatto mentre era lontano da casa.

Le foto del gatto sono state condivise su Facebook e mostrano la bestiola con un bigliettino scritto in modo ordinato e ben attaccato al collare che diceva: "Il tuo gatto continuava a guardare gli sgombri sulla mia bancarella, quindi gliene ho dati tre. Aunty May al numero..." Seguiva il numero di telefono di zia

May, parzialmente oscurato dall'emoji di un coniglio. Ovviamente le immagini hanno fatto il pieno di like e condivisioni, anche perché l'espressione del felino è tutta un programma!

Insomma le foto del gatto, che sembra decisamente soddisfatto di se stesso, testimoniano la buona qualità della pescheria di Zia May e hanno rassicurato il suo proprietario nel caso di future scappatelle fuori casa.