Due gemelli sposano due gemelle: anche i figli sono gemelli

Dall'Ohio arriva una storia per tutti gli amanti delle strutture ricorsive: due gemelli che sposano due gemelle, e anche i figli nati da uno dei due matrimoni sono gemelli. "Che al mercato mio padre comprò", potrebbe aggiungere qualche commentatore ironico.

Ma insomma, chissà quante volte vi sarà capitato di pensare “ha trovato l’anima gemella” riferendovi ad una coppia di fidanzati ben affiatata. Bene, mai come in questo caso l’affermazione non fa una piega.

Torniamo indietro nel tempo per questa storia raccontata da The Guardian: agosto 1998, Diane e Darlene, sorelle gemelle, hanno 27 anni e partecipano al festival annuale dei gemelli di Twinsburg in Ohio. È il più grande raduno al mondo dedicato ai gemelli e coinvolge persone che arrivano veramente da ogni dove. Qui le due ragazze (omozigote e nate a 45 minuti di distanza) durante una serata a tema incontrano Mark e Craig, manco a dirlo anch’essi gemelli omozigoti nati a quattro minuti di distanza uno dall’altro.

Darlene e Diane non socializzano facilmente e sono piuttosto selettive quanto ad amicizie ma ad entrambe piacciono i ragazzi simpatici e divertenti e con senso dell'umorismo. La compagnia funziona e così i due giovanotti invitano le ragazze per un brunch il giorno dopo e poi, prima di partire, si scambiano gli indirizzi e-mail.

Riprende la vita di tutti i giorni con il lavoro delle ragazze, che fanno le segretarie (guarda caso) nella stessa azienda, quando – dopo pochi giorni - entrambe ricevono una mail rispettivamente dal gemello preferito. Destino? Fatto sta che Mark e Craig, che sono del Texas, dove lavorano come web designer per la squadra di baseball degli Houston Astros, vanno a trovare le ragazze in Illinois. Iniziano a frequentarsi e fanno anche qualche viaggio insieme. Nel marzo 1999 si incontrano in Florida con il pretesto di un importante incontro di baseball e - nel corso della cena in hotel – si dichiarano ufficialmente, offrendo alle ragazze in segno del loro amore due anelli con diamanti tagliati da un'unica pietra. Nessun dubbio su come sia andata a finire.

Crescendo in una piccola città Darlene e Diane sono sempre state conosciute semplicemente come "le gemelle". Vestite sempre allo stesso modo, hanno sempre condiviso tutto nella loro vita, battesimo, compleanno e qualsiasi altra ricorrenza; ovviamente avrebbero condiviso anche il matrimonio, dopotutto la lista degli invitati era identica! Al matrimonio il padre le accompagnò in chiesa, una gemella per braccio, e il prete celebrò il matrimonio simultaneamente. Il viaggio di nozze? Ovviamente insieme in luna di miele alle Bahamas. Poi case nuove in Texas su terreni adiacenti e con un cortile comune.

Diane e Craig sono però i primi a “mettere in cantiere” un figlio, e già alla prima ecografia di Diane si sente un doppio battito cardiaco. Da non credere: gemelli in arrivo! Brady e Colby nascono a 11 minuti di distanza nel giugno 2001. Il padre, Craig, si è cimentato in ricerche statistiche sui gemelli e ha trovato solo poche centinaia di casi nel mondo di gemelli omozigoti (nati dallo stesso uovo) che sposano gemelli omozigoti; ma pare non esitano altri casi in cui dal loro matrimonio siano nati a loro volta due gemelli omozigoti.

Per Darlene e Mark invece nessun gemello: due splendide ragazze Reagan e Landry nate a distanza di 16 mesi una dall’altra. MA,come spiega Diane, “biologicamente, tutti i nostri figli hanno il Dna di fratelli. Sembrano tutti uguali, con gli stessi capelli castani e gli stessi occhi castani. Alle ragazze di Darlene, che sono a soli 16 mesi di distanza, viene costantemente chiesto se sono anche gemelle. Abbiamo persino cani della stessa cucciolata, uno in ogni famiglia”.