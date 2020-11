Nell'albero di Natale del Rockefeller Center... c'era ancora un piccolo gufo nascosto tra i rami

Non è Natale, a New York, senza il tradizionale e grande albero del Rockefeller Center, illuminato e addobbato a festa. Anche quest'anno, anche se il Natale sarà una giornata forse un po' più solitaria e triste a causa della pandemia, il grande abete è arrivato, con una sorpresa inaspettata.

A fare capolino, infatti, una volta che l'albero era già stato trasportato nella grande piazza, è stato nientemeno che un piccolo gufo, rimasto nella sua "casa" fino all'ultimo. Che stupore, per il tenero animale, trovarsi in un habitat del tutto diverso da quello a cui era abituato.

Ad accorgersi del batuffolo di piume è stato uno degli operai che stavano installando l'albero: "Il gufo non vola via, abbiamo bisogno di aiuto" ha raccontato alla moglie, la quale non è rimasta a guardare e ha chiamato gli esperti del Ravensbeard Wildlife Center (la storia è raccontata sul sito del centro), chiedendo se potessero prendersi cura loro del piccolo animale. La risposta è stata affermativa, e dunque l'operaio ha preso il gufo con sè insieme ad alcuni rami, lo ha messo in una scatola e lo ha portato a metà strada tra New York e il centro specializzato, dove alcuni addetti lo hanno incontrato.

Il gufo è stato subito preso in carico dal centro, che lo ha comunque giudicato forte e sano, è stato nutrito e visitato, e ora è pronto per tornare nei boschi. Una vera favola di Natale.